Módní návrhář Jan Černý se stal novým ambasadorem automobilky Lexus. Je součástí rodiny, do níž patří šéfkuchař Zdeněk Pohlreich nebo herečka Tereza Ramba. Novou ambasadorkou showroomu Lexus Průhonice je nyní také herečka Hana Vagnerová.

Černý je návrhář pánské streetové módy. Podobu svého prvního vozu si také navrhl. Jeho černý Lexus UX zdobí modrý motiv Rorschachova testu, typický i pro oblečení, které pod vlastní značkou navrhuje.

„Vždy si vybírám barvy, které jsou něčím specifické. Tato elektrická modrá mě baví v tom, že je mnohem sytější na slunci, ale téměř neviditelná ve stínu. Zároveň je hodně kontrastní a s autem funguje výborně,“ popisuje módní návrhář, který tvoří pod značkou Jan.

Jeho oblečení vzbudilo zájem i v mezinárodních médiích, jako jsou italská Vogue nebo prestižní Hypebeast. Jeho prestižky, tedy tradiční tenisky Prestige, které oživil a dodal jim moderní vzhled, nosí i Virgil Abloh, kreativní ředitel pánské divize značky Louis Vuitton, kde byl Jan Černý na půlroční stáži.

Samotný Rorschachův test pak propojuje vůz s kolekcemi oblečení, které Černý vyrobí. „Je to takový můj signature print. Líbí se mi, že mi ve skvrnách Rorschachova testu každý vidí to, co je mu blízké a příjemné. Inspiroval jsem se přitom dílem Vladimíra Boudníka, což byl český grafik a malíř, který s Rorschachovým testem pracoval. Díky němu jsem to objevil a začal to rozvíjet dál. Celkově to sedí do mého konceptu a ručního barvení oblečení,“ popisuje designér.

Navrhoval tenisové šaty pro Strýcovou

Přestože se ve své tvorbě soustředí na pánské oblečení, jeho typický motiv zdobí i tenisové šaty, které Jan navrhl pro tenistku Barboru Strýcovou, která se nedávno stala ambasadorkou české Toyoty. V šatech si zahrála například Rolland Garros a Australian Open.

„Spolupráce s Janem Černým nám dává smysl mimo jiné z toho důvodu, že Lexus celosvětově podporuje mladé designéry a nechává je i navrhovat vlastní design vozu, naposledy např. v rámci soutěže UX Art Car. Velmi se nám proto líbila myšlenka, že se designér nestane jen obyčejným ambasadorem, ale i tvůrcem svého vlastního designu Lexusu UX. Značka Jan navíc reprezentuje odvážný design, prémiovou kvalitu a ruční práci, což jsou hodnoty, s nimiž se ztotožňuje i Lexus,“ říká PR manažerka Toyoty a Lexusu Jitka Jechová.

Tváří průhonického dealerství je Vágnerová

Showroom japonské automobilky Lexus v Průhonicích u Prahy vznikl v červenci 2020. Spolupráce se slavnou českou tváří je tak prvním větším marketingovým počinem tohoto dealerství.

„Herečka Hana Vagnerová skvěle splňuje představy o zákaznici, pro kterou byl model Lexus UX vytvořen. Tímto vozem skutečně jezdí především mladé ženy žijící ve městech. Vyhledávají ho pro jeho moderní design, kompaktní velikost i hybridní pohon, který je šetrný k životnímu prostředí,“ popisuje Pavel Vávra, jednatel skupiny Toyota Tsusho, do níž patří i Lexus Průhonice.

Lexus UX, který bude herečka propagovat na svých sociálních sítích, má lahvově zelenou barvu a zdobí ho dynamický grafický vzor symbolizující život v neustálém pohybu.

Součástí spolupráce Hany Vagnerové a showroomu Lexus Průhonice je i tvorba obsahu, kdy bude herečka několikrát ročně k dispozici pro natáčení a focení obsahu určeného na sociální sítě a další formy propagace.