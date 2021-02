Českým startupům se v roce 2020 dařilo, přestože celý svět zasáhla pandemie. Právě mladé firmy dokázaly pružně reagovat na situaci a nabízet pomocnou ruku i vlastní inovativní řešení v rámci různých iniciativ. Portál StartupJobs proto spouští svou úplně první outdoorovou kampaň s cílem ještě více představit startupový svět široké veřejnosti. Slogan, který spojuje celou kampaň, zní: Náplň práce: Měnit svět.

Cílem masivní kampaně StartupJobs je otevřít dveře do světa startupů širší veřejnosti a ukázat tyto inovativní firmy v současné situaci plné výzev jako atraktivní zaměstnavatele. Kampaň poběží v průběhu února 2021. K vidění bude v metru na linkách B a C, chybět nebudou ani citylighty, a to na Budějovické, Andělu, Florenci a na I.P. Pavlova. Dále bude i na některých vozech tramvají pražské MHD.

„Přestože mají startupy na celou společnost obrovský vliv, tak většinově stále bohužel převládá názor, že pracovat pro startup je něco trochu riskantního, možná trochu bláznivého. To je jedna z věcí, které chceme změnit,“ vysvětluje šéf marketingu StartupJobs Jakub Zahurský.

StartupJobs si mezi vlastními uživateli nechalo zpracovat průzkum, z něhož vyplývá, že právě globální přesah a možnost měnit svět dělá lidi šťastnými a motivuje je i v těch nejtěžších dnech. „Touto kampaní vlastně poprvé míříme mimo startupovou bublinu. Chceme ukázat benefity práce v tomto odvětví, které většina lidí nemusí vůbec znát. Startupy jsou flexibilní a rychlé. Utvářejí trendy a formují budoucnost,“ doplňuje Filip Mikschik, zakladatel StratupJobs.

