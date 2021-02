Linda Petrová

⭐⭐⭐⭐

Péče a důvěryhodnost z ní přímo vyzařuje, má velký lokální po­tenciál, materiálově navazuje na bavorský venkovský styl. Interiér je velmi příjemný, i když hodně univerzální, mohla by to klidně být prodejna kosmetiky nebo bio­produktů. A zatím nikde nevidím žádné komunikační nosiče, ani cenovku… Jako by čekala na dokončení, i když vše je na správné cestě. Šikovní architekti by k sobě jako parťáky teď potřebovali retai­lovou agenturu.

Anna Brůžková

⭐⭐⭐⭐

Světlé odstíny dřeva v kombinaci s kovem a šedými doplňky na první pohled neevokují lékárnu. Prostředí na zákazníky působí velice klidně a čistě. Spíše bych to viděla na nějakou prodejnu s bio přírodní kosmetikou. Není zde žád­ná edukace či akční zboží, které je zejména pro starší generace klíčo­vé. Cílení bych tedy předpokládala spíše na mladší lidi. Technicky a designérsky zpracováno hezky a precizně, nejsem si však jistá, zda šťastně pro lékárnu.