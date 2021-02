Skupina Media Bohemia dokončila akvizici dvou regionálních stanic vysílajících ve Zlínském kraji – Radia Zlín a Rock Max. Převzetí bude doprovázet otevření nové obchodní lokální pobočky mediazastupitelství Radiohouse.

„Vnímáme lokální sílu Radia Zlín i Rock Max, které jsou nejposlouchanějšími regionálními stanicemi ve Zlínském kraji. Na mediálním trhu, který se v důsledku pandemie COVID-19 potýká s velkým propadem inzertních příjmů tak tyto stanice získávají silné a stabilní zázemí naší skupiny,“ říká Daniel Sedláček, předseda představenstva Media Bohemia. „Ve Zlínském kraji, ale i na jižní Moravě, nebo Olomouckém kraji se mohou posluchači těšit, že budeme Radio Zlín a Rock Max dále programově rozvíjet se zachováním důrazu na regionální zpravodajství a servisní informace. Zároveň si obě stanice zachovají své současné hudební zaměření, takže o svou oblíbenou muziku posluchači v žádném případě nepřijdou,“ dodává Daniel Sedláček.

Po schválení Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se Radio Zlín začlení do formátové rodiny Hitrádií. Hitrádia tak budou nově vysílat ve všech 14 krajích.

„Akvizice Radia Zlín je zásadním mezníkem budování rodiny Hitrádií, která vznikla před 15 lety jako formátová platforma pěti regionálních stanic (Orion, Vysočina, Faktor, FM Plus a Crystal). Pokrytím Zlínského kraje se náš programový koncept rozšíří do celé republiky. V každém kraji nabídneme posluchačům regionální rádio s vlastním moderátorským týmem a zpravodajstvím a zároveň můžeme dál rozvíjet společné know-how pro marketing a hudební programování.“ říká k začlenění Radia Zlín do sítě Hitrádií Jan Neuman, programový a marketingový ředitel skupiny Media Bohemia.

Díky této akvizici bude otevřena i nová obchodní pobočka mediálního zastupitelství Radiohouse pro Zlínský kraj. „Tento krok vnímám z hlediska obchodní strategie velmi pozitivně, posílíme tím obchod a produkty na střední Moravě, bude pro nás jednodušší a efektivnější odbavit celoplošné kampaně a to i v podobě speciálních projektů. A v neposlední řadě nabídneme reklamním zadavatelům kampaně zaměřené na regionální synergie, které budou mít přesah do všech 14 krajů“, shrnuje obchodní záměry Štěpán Ryska, jednatel mediálního zastupitelství Radiohouse.