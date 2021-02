Už pátou sezónu odstartoval youtube seriál Make-up in the City vytvářený značkou Maybelline New York. Do další 12ti dílné série určené pro ČR, SR a Maďarsko vstupuje s novým produkčním partnerem – obsahovou agenturou Bubble.

„Maybelline New York je jediná beauty značka na našem trhu, která vytváří pro své fanynky a zákaznice youtube obsah v dlouhodobém časovém horizontu. Cílem videí je udělat z líčení zábavu a snížit možnou frustraci z aplikace či výběru správného make-up produktu, a to za pomoci příjemných osobností Maybelline ambasadorů, či blogerů“ říká Barbara Čiháková, Group Product Marketing Manager v L’Oréal.

První díl od Bubble:

Agentura Bubble po vítězství v tendru, kterého se účastnilo šest agentur, má za úkol připravit pro Maybelline New York minimálně jednu sérii youtube videí (celkem 12 dílů) pro trhy Česká republika/Slovensko a Maďarsko. „Není mnoho značek, které se rozhodnou natáčet pravidelný obsah na Youtube. Proto jsme moc rádi, že jsme v tendru uspěli a po McDonald’s youtube kanálu se můžeme zapojit do tvorby obsahu pro další velmi úspěšný projekt, jakým Make-up in the City určitě je,“ řekla Andrea Krenková, Client Service Director, z agentury Bubble.

„New York“ na Letné

„Na produkcích pro značky McDonald’s nebo Philips máme vyzkoušeno, že vlastní produkce dokáže celý proces maximálně zrychlit a pro klienta zjednodušit. V tendru jsme tak mohli kromě zkušeností nabídnout také naše studio Bright, techniku, režiséra, kameramana, rekvizity – vzniklo nám tady malé newyorské studio. To pochopitelně také optimalizuje celkovou cenu,“ doplnila Krenková.

Seriál vychází první den v měsící. Nový díl s Monikou Bagárovou v hlavní roli byl již ovolněn na oficiálním kanálu Maybelline New York.