Do čela brand, marketing and communication (BMC) oddělení českého zastoupení mezinárodní poradenské společnosti EY nastupuje Lenka Vaněk.

Do čela marketingu Lenka Vaněk přechází ze své současné role v consultingu EY, kde vede tým zaměřený na spotřebitelské produkty a maloobchodní služby a také tým EY wavespace, a za úkol bude mít zejména realizaci globální marketingové strategie společnosti v českém kontextu.

„Zmírnění dopadu klimatických změn, udržitelnost a odpovědné podnikání se budou odrážet ve všech oblastech naší činnosti jak v České republice, tak po celém světě. Věříme totiž, že jsou to právě globální lídři odvětví, jako jsme my, kdo má jít společnosti příkladem a dokázat, že investovat do udržitelnosti se vyplatí, i když to na první pohled nepřináší zisk,“ říká Vaněk. „Tomuto posunu v přemýšlení našeho globálního vedení proto bude logicky odpovídat i naše lokální česká marketingová strategie, kterou chceme opřít zejména o tři hlavní pilíře – velkou odbornost našich lidí, kterou by bylo škoda nesdílet, naši společenskou odpovědnost zejména ve vztahu k mladé generaci, kterou chceme systematicky rozvíjet, a udržitelný byznys, v němž chceme jít příkladem nejen našim klientům.“