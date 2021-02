Ministerstvo vnitra spustilo aktivační fázi kampaně na podporu „elektronického úřadu“ eGovernment. Ta se odehrála v lednu v ulicích i na internetu. Jejím cílem bylo rozproudit diskusi a upozornit na přínosy služby. Hlavní mediální část edukační kampaně odstartuje na jaře.

Na vybraných veřejných místech v Praze a v Brně se nejprve bez dalšího vysvětlení objevily prosklené boxy naplněné papíry. Následně byly doplněny o vysvětlující infografiku. „Vyzvednout, vyplnit, vystát frontu, podepsat, odevzdat, nebo ušetřit čas a přírodu a vyřídit vše online? Nová kampaň by měla mimo jiné otevřít otázku šetrného přístupu k životnímu prostředí a představit výhody využívání elektronické komunikace s úřady,“ říká Filip Svoboda z agentury Media Age, která je autorem kreativního konceptu.





Guerillová aktivace trvala necelé čtyři týdny a podle agentury přinesla více než 63procentní nárůst návštěvnosti webu gov.cz oproti předchozím měsícům v roce 2020. Srovnatelné pozornosti se web těšil pouze v listopadu 2020, kdy došlo ke sjednocení roztříštěných profilů eGovernmentu na sociálních sítí pod stávající profil gov.cz.

V online aktivaci zaštítila fiktivní blogerka Vera eLion, cestovatelka z budoucnosti, která přišla lidem ukázat, jak bude eGovernment v budoucnosti skvěle fungovat. „Fiktivní bloggerka má o eGovernmentu všechny dostupné informace, ale nikdy neprozrazuje, co ještě není oficiálně zveřejněné, nechce narušit přirozený chod dějin a způsobit časový paradox,“ dodává copywriterka Radka Zavadilová.

Žoviální a sarkastická postava, inspirovaná Rosangelou Blackwell z herní série The Blackwell Legacy, zahájila své působení na Twitteru během dvoutýdenního pilotního provozu, který měl ověřit, jak budou uživatelé na postavu reagovat. V následujících měsících lze bloggerku očekávat i na dalších platformách, ve hře je Facebook či pokračování na Twitteru.

Kampaň pro prezentaci služeb eGovernmentu a digitalizaci veřejné správy odstartovala v loňském roce a poběží až do listopadu 2021. Její nejintenzivnější část včetně nasazení TV spotů a „minipořadů“ je plánována na první polovinu letošního roku.

Projekt elektronické komunikace s vládou eGovernment je už nějaký čas v běhu, nicméně zatím jej většina občanů nevyužívá. Potvrzují to i loňské závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Se spuštěním bankovní identity a novou kampaní by se to ale mělo změnit. Ministerstvo vnitra si na propagaci najalo agenturu Media Age, kterou vybralo podle pravidel Férového tendru Asociace komunikačních agentur (AKA). Výběrové řízení na mediální agenturu stále probíhá.