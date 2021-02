Foto: Youtube.com | Hello bank! by Cetelem

Hello bank! po třech letech mění komunikační koncept a s ním i kreativní agenturu. Zároveň rozjíždí kampaň „Goodbye & Hello“. Firma se po dlouholeté spolupráci rozloučila s reklamní agenturou Outbreak, nahradila ji Ogilvy.

Hello bank! spustila tento týden první vlnu své nové televizní kampaně, která je zároveň premiérou jejího nového komunikačního konceptu „Goodbye & Hello“. Banka v něm staví na protikladu loučení se s něčím starým, nefunkčním, komplikujícím život a vítání jednoduchých řešení usnadňujících naši každodennost. Pro nový směr komunikace si Hello bank! ve výběrovém řízení na podzim 2020 vybrala agenturu Ogilvy. Po šesti letech tím skončila její spolupráce s reklamní agenturou Outbreak, která byla autorem původního konceptu zaměřeného na představení Hello bank! českému trhu.

„Naše filozofie a hodnoty se nemění. ‚Hello’ říkáme nejen jednoduché správě financí našich klientů, transparentní a zajímavé nabídce produktů, ale i chytrým řešením, která šetří peníze i svět kolem nás a přispívají k udržitelné spotřebě. Cítili jsme potřebu naši komunikaci oživit, ještě více ji lidem přiblížit a podstatnou roli pro nás sehrála i variabilita vítězného konceptu. ‚Goodbye & Hello’ nám dává větší rozlet a komunikačně jím zastřešíme také oblast udržitelného financování, na kterou se ve všech našich aktivitách budeme stále více zaměřovat. V roce 2021 ji na českém trhu plánujeme posunout zase o kus dál, a to i produktovou nabídkou,“ řekla Gabriela Pithartová, brand & customer experience director.

Nový komunikační směr „Goodbye & Hello“ staví na kontrastu konce něčeho starého, nevyhovujícího nebo nesmyslného a začátku něčeho nového, pohodlného a užitečného. „Kontrasty, které jsou základním motivem kreativního konceptu ‚Goodbye & Hello’, se prolínají i zpracováním jednotlivých formátů. Pracujeme v nich s ostrými střihy a dělenými vizuály, které zdůrazňují jednoduchost osobního bankovnictví v pojetí Hello bank! Kampaň pracuje s už hotovým video materiálem, takže jednotlivé spoty vznikly v rekordním čase, a komunikaci navíc můžeme variabilně měnit podle aktuálních potřeb,“ vysvětluje Michaela Marešová z Ogilvy.

Hudbu ke spotu na míru zkomponoval Roman Holý a režie se ujal Jan Zajíček.

První fáze komunikace odstartovala v pondělí 8. 2. 2021 image spotem, který běží na stanicích skupiny Prima. V březnu ho vystřídá produktový spot nasazený v portfoliu TV Nova. Kromě televize Hello bank! v media mixu spoléhá na výkonnostní i display online formáty a videa.