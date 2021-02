Jako nový ředitel e-commerce v Brašnářství Tlustý se chce Michal Krčmář zaměřit na posílení digitální transformace a vytvořit tak z české firmy globálního hráče, který bude prodávat své výrobky do celého světa.

Krčmář chce nadále posilovat pozici firmy v online prostředí prostřednictvím nových komunikačních kanálů od PPC kampaní přes kvalitní obsah až po spolupráci s PR agenturou FYI Prague.

Klíčovým posláním je podle firmy pro Krčmáře nastavit orientaci businessu na e-commerce a zavést stabilní procesy do každodenního fungování firmy. „Chceme stavět na tom, že zboží dokážeme u nás vyrobit, sami prodat a zároveň jej sami doručit kamkoliv po světě,“ komentuje svoji vizi Krčmář. Chce se zasadit také o to, aby firma vždy prodala vše, co aktuálně vyrobí, a minimalizovala tak zatížení na vstupních nákladech.

„Rosteme, podporujeme inovace i vznik nových projektů. Naší vizí společně s jednatelem Ivanem Petrův je udělat z malé české společnosti globální firmu, která bude po vzoru tradice Tomáše Bati prodávat kvalitní výrobky do celého světa a obnoví zašlou slávu českého řemesla,“ komentuje Krčmář. Globální expanzi společnost zahájila svým nedávným vstupem na americký trh pod značkou Legion.

Krčmář přichází do Brašnářství Tlustý z Alzy, kde zodpovídal za celkový webový obsah. Působil také jako datový analytik v Moneta Money Bank a své zkušenosti s čísly a analýzami chce využívat i na nové pozici. Je spoluzakladatelem firmy pro akreditované rozbory vody Vodatest, jejíž obrat dnes činí 15 milionů korun za rok. Zároveň působí jako dlouholetý lektor online marketingu.

Dílna Brašnářství Tlustý se od roku 2013, kdy obnovila svůj provoz, specializuje na manufakturní výrobu kožených produktů s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.