Propojit se se zákazníkem

360stupňový pohled na zákazníka se stává v podobě produktu dostupný i pro střední společnosti, což je velký posun. Dosud si jej totiž mohli dovolit pouze ti opravdu největší hráči, kteří do programů stavějících tento model investovali jednotky až desítky milionů dolarů. A dosažení výsledků trvalo dlouhá léta. Tyto aktivity rovněž často selhá‑valy — nejednou jsme jako důsledek pokusu o dosažení 360stupňového pohledu viděli datové sklady přetékající informacemi, které nebylo jak využít ani monetizovat. Klíčová je totiž schopnost propojit se se zákazníkem, zlepšit jeho zážitek, nabídnout co nejvhod‑nější produkty či služby a celou komunikaci personalizovat. Skvělé a z našeho pohledu hodně unikátní je to, že kořeny SAP CDP jsou právě v systému zákaznické identity. SAP CDP tak vyrůstá nad digitálním profilem zákazníka, rozumí tomu, kterými kanály je zákazník oslovitelný, včetně jeho prefe‑rencí a souhlasů. Je tak jasně nakreslena spojnice mezi daty o zákazníkovi a kon‑krétní nabídkou, jíž bude osloven. SAP CDP tak eliminuje nejčastější rizika související s jeho implementací a to, co dříve trvalo roky, dnes můžete mít již za pár měsíců.

Text: Ondřej Skřehota, Brighten Digital (partner SAP)