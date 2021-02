Novou službu Dáme market na platformě Dáme jídlo zaměřenou na rychlé doručování nákupů zákazníkům bude řídit Mikolaj Komorowski. Jeho zkušenosti z manažerských pozic v oblasti retailu i e‑commerce mají platformě Dáme jídlo do Česka pomoci postupně přinést novou generaci internetového nakupování známou v zahraničí pod názvem quick commerce.

Českou platformu Dáme jídlo posílil Mikolaj Komorowski. Zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí zahrnující řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu a e-commerce se k 1. říjnu 2020 stal ředitelem nové služby Dáme market. Ta se za využití vlastních skladů zaměří na velmi rychlé doručování nákupů zákazníkům.

Před nástupem do Dáme jídlo působil Komorowski jako obchodní ředitel pro střední Evropu v nadnárodní společnosti CEJS Group, která poskytuje komplexní služby v oblasti facility managementu. Zkušenosti s e-commerce a retailem získal především během svého působení ve společnosti Makro Cash & Carry Polska, kde mimo jiné zastával pozici vedoucího e-commerce. Dříve pracoval také jako regionální ředitel pro Prahu ve společnosti Ahold, která na českém trhu provozuje supermarkety a hypermarkety Albert.

Ve své nové roli ředitele služby Dáme market bude Mikolaj Komorowski odpovídat za fungování a rozvoj nové online služby, jež prostřednictvím platformy Dáme jídlo nabídne zákazníkům doručení nákupu do 30 minut od objednání. Komorowski bude koordinovat veškeré s touto novinkou spojené aktivity. Jeho úkolem je mimo jiné sestavit příslušný sortiment zboží, nastavit logistické procesy a zajistit zázemí pro to, aby služba Dáme market postupně pokryla území Prahy i dalších měst v České republice.

„Dostat jakékoli zboží co nejrychleji tam, kde ho lidé potřebují, představuje nejen budoucnost online nakupování, ale i maloobchodu jako takového. Být s Dáme market u zavádění quick commerce do Česka a u jejího nastavování tak, aby zákazníkům co nejvíce vyhovovala a šetřila jim cenný čas, je pro mě výzva, kterou rád přijímám,“ říká Komorowski.