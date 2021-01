Moderátor, jenž svými rozhovory zásoboval svět déle než 60 let, zemřel v sobotu 23. ledna. Zprávu potvrdila společnost Ora Media, pro níž natáčel pořady Larry King Now a Politicking with Larry King.

Zdál se nesmrtelný, jeho pořady měly i po desítkách let stejný švih a svými geniálně jednoduchými otázkami dokázal z desítek tisíc hostů, mezi něž se počítali obyčejní lidé, celebrity i lidé z nejvyšších pater politiky, překvapivé i exkluzivní informace. V sobotu 23. ledna ve svých 87 letech zemřel v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai Medical Center, kde byl koncem roku hospitalizován s onemocněním covid-19.

„S neskonalým smutkem oznamuje společnost Ora Media úmrtí našeho spoluzakladatele, moderátora a přítele Larryho Kinga,“ píše se v oficiálním sdělení společnosti na Kingově ověřeném účtu na Twitteru. „Hold jeho talentu vzdávají tisíce rozhovorů, které se objevovaly v digitálních médiích, televizi i rozhlasu během jeho 63 let trvající kariéry. Ačkoli byly jeho pořady pojmenovány po něm, sám Larry považoval za skutečné hvězdy programů své hosty,“ dodává společnost.

Svým novinářským stylem skutečně vynikal. Tvrdil, že k nejlepším odpovědím se dostane právě díky zdánlivě triviálním otázkám. Cíleně se příliš nepřipravoval, nečetl knihy, jež jeho hosté přišli propagovat. Nechtěl vědět víc, než diváci. I díky tomu byly hosté jeho programů, mezi něž se počítali prezidenti USA či celebrity zapletené do skandálů, otevření a upřímní.

Na první pohled jednoduchý projev pomáhal i sledovanosti – lidé se dozvídali odpovědi na to, co skutečně chtěli vědět. Bez komplikovaných formulací a „tlačení na pilu“ či prosazování vlastního názoru, k čemuž leckdy sklouzávají moderátoři politických diskuzí v amerických televizích. Tím, že dával důraz na hosty, se zas odlišoval od jiných matadorů talkshow, jako například od Oprah Winfrey, která s postupem kariéry začala dávat důraz na vlastní osobnost.

„Vždy říkám, dejte mi příklad špatné otázky. Nikdy jsem žádný neslyšel. Pokládám tedy dobré otázky, poslouchám odpovědi a ptám se dál. Nikdy jsem na hosty nekřičel. Mnoho moderátorů talkshow používá hosty jako rekvizity, slouží jejich zájmům. Tak jsem to nikdy nebral,“ popisoval Larry King svůj přístup.

Z uklízeče legendou

Larry King, původním jménem Lawrence Harvey Zeiger, se narodil do rodiny ortodoxních Židů v newyorském Brooklynu v roce 1933. Jeho matka pocházela z Litvy, otec z Rakouska-Uherska na území dnešní Ukrajiny. Absolvoval jen střední školu, protože jeho otec zemřel ve věku 44 let a King začal pracovat, aby podpořil rodinu.

Od mládí snil o kariéře v rozhlase. První práci v rádiu získal po přestěhování na Floridu, kde v Miami pracoval pro stanici WAHR (dnes WMBM). Mimo jiné tam uklízel. Za mikrofon se poprvé posadil v květnu roku 1957, když dal jeden z moderátorů náhle výpověď. Pseudonym Larry King si zvolil na návrh šéfa stanice, aby jeho jméno neznělo „příliš etnicky“. Příjmení si vybral podle inzerátu na společnost King’s Wholesale Liquor. Později si jméno změnil i oficiálně.

Televize přišla na řadu v květnu 1960, kdy moderoval debatu o aktuálních událostech na lokální stanici WPST-TV Channel 10 (dnes WPLG). Po té pracoval pro celonárodní rozhlas a konečně od června roku 1985 začal pro CNN moderovat pořad Larry King Live, který se na obrazovkách držel čtvrt století a podle CNN uskutečnil na 30 tisíc rozhovorů.

King svůj odchod oznámil na konci června 2010 v době, kdy se spekulovalo, že ho v primetime talkshow nahradí britský moderátor Piers Morgan, jenž je na rozdíl od Kinga proslulý konfrontačním stylem rozhovorů, kdy neváhá hosty „shazovat“, když má na věc jiný pohled. Morganův nástup byl potvrzen v září téhož roku. Svou poslední pravidelnou show pro CNN Larry King odvysílal 26. prosince.

Až do února v roce 2012 moderoval pro CNN různé speciální pořady, než v březnu spoluzaložil společnost Ora Media, kterou spolufinancoval jeden z nejbohatších mužů světa, mexický miliardář Carlos Slim Helú.

V moderování Kinga nezastavilo nic, ani zdravotní problémy, jako když mu byla v roce 2017 diagnostikována rakovina plic. „Cítím se dobře, chodím na kontroly, snažím se zůstat zdráv, svou práci miluji. Dělám pro Ora TV, pořad Politicking, přednáším, jsem aktivní. Pravděpodobně umřu v přímém přenosu,“ vtipkoval pro bulvární server Page Six, když zveřejnil informace o prodělání nemoci, aby lidi motivoval k návštěvě lékaře.

Před koncem loňského roku mu bylo diagnostikováno onemocnění covid-19 a byl přijat v nemocnici Cedars-Sinai Medical Center. Na Silvestra byl dokonce přesunut na jednotku intenzivní péče. Začátkem ledna ale bylo oznámeno, že už je na normálním pokoji a dýchá bez pomoci. Zdálo se, že se jeho stav zlepšuje a přes videohovory komunikoval se svými třemi syny. Nakonec ale legendární moderátor, který vedle mikrofonu během více než 60 tisíc rozhovorů nikdy neodložil ani své ikonické kšandy, zemřel v sobotu 23. ledna 2021.