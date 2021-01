Šéfka obchodu Ryor Jana Štěpánková už déle než rok vystupuje ve videích na sociálních sítích. „Lidé tak vidí, kdo za firmou stojí,“ říká.

Na Janě Štěpánkové je znát, že od malička vyrůstala s firmou Ryor, již založila její maminka Eva Štěpánková. Zná každý kout, všechny tváře. Z rukávu sype zajímavosti o čemkoli, z historie firmy i budoucnosti. „Chceme se více prosadit v reklamních předmětech,“ plánuje například.

Proč si marketing a strategie děláte interně a ne s agenturou?

Jdeme vlastním směrem. Nejsme anonymní, lidé vidí, kdo za firmou stojí. Například každé úterý točíme s kolegyní jako „Ryor kámošky“ živé vstupy na Facebook a Instagram, které jsou pak ze záznamu i na YouTube. Začali jsme s nimi v červnu 2019, takže jsme narozdíl od jiných značek měli vybudovanou základnu už před loňským jarním lockdownem. Zveme i různé hosty: mojí maminku, aby představila firmu, vývojářku nebo kontrolorku — její vystoupení patřilo k nejzajímavějším, protože lidé ani nevědí, co a jak se musí kontrolovat. Úspěch nás překvapil i proto, že mohou „živáky“ působit amatérsky. Podle reakcí se ta autenticita ale líbí. Chystáme i kratší produktová a instruktážní videa. Instruktážemi jsme osvěžili i v nový katalog, je možné si je třeba vystřihnout k zrcadlu.

Nahrazujete tím setkávání se zákaznicemi, která byla jedním z důležitých prvků vašeho marketingu?

Určitě nám to ten výpadek pomáhá nahradit. Přenosy začali sledovat i lidé z prodejen, takže tím částečně suplujeme i školení. Překvapilo nás, jak to funguje. Třeba hlavně na e­‑shopu prodáváme třináct výrobků z naší profesionální řady a o jednom z nich, séru s retinolem, začala kamarádka mluvit během živáku. Pak jsem si ho vyzkoušela, a nejen já — prodeje šly nahoru asi o 300 procent, nakonec jsme ho převedli do běžné řady. Hlavně se ale snažíme zákazníky edukovat, jednat s nimi na rovinu. Nejen, když jsme dopředu upozorňovali na zdražení, ale třeba vysvětlujeme, že bez správného vyčištění pleti nepřinesou efekt ani krémy za tisíce. Blíže k instruktážím chceme mít i nový web s blogem. Plán je spustit ho na třicáté narozeniny, které má Ryor 21. února.

Nechystáte k výročí i televizní reklamu, kterou v mixu nemáte?

Ne, televize je pro nás drahá. Navíc náš profil zákazníků mládne, většina je od 25 let výše. Ti sledují více kanálů, online archivy, streamovací služby a TV reklamám se tím vyhýbají. Omezili jsme i reklamu v tisku, tou cílíme spíše na generaci mojí maminky. I kvůli omlazování cílové skupiny se více soustředíme na online, který nám dobře funguje, přes něj cílíme, používáme PPC, Facebook, Instagram, živá vysílání a podobně.

Vlastně jste sama influencerkou… TikTok jste ještě nezkoušela?

Ten je spíše pro opravdu mladší cílovou skupinu. A Richarda Krajča… Celebrity ani velké influencery v marketingu nepoužíváme. Nikdy nevíte, kdy bude okolo nich skandál, který by značce neprospěl. Spíše spolupracujeme s mikroinfluencery. Snažíme se o opravdovost, i proto jsme ta živá vysílání zkusili sami. Jde nám o bližší vztah se zákazníky.

