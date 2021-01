Online životní pojištění Mutumutu lze od pondělí spatřit na televizních obrazovkách, a to konkrétně na kanálech skupiny Prima. Dvacetivteřinový reklamní spot má za cíl předat hlavní sdělení, kterým je vracení peněz z pojistného za zdravý životní styl díky mobilní aplikaci Mutumutu.

„Než vzniklo Mutumutu před více než dvěma roky, prošli jsme asi 80 studií o tom, co nejvíce ovlivňuje naše zdraví a potvrdili jsme si jednoduchou věc – často se jen stačí o sebe starat. Pravidelně se hýbat, nekouřit, chodit na preventivní prohlídky aj. A když tohle budete dělat, máte nižší pravděpodobnost, že budete nemocní, takže my budeme pravděpodobně řešit méně pojistných událostí a můžeme vám tak část peněz vracet. Je to jasné a fér. A kdyby se náhodou stejně něco se zdravím pokazilo, tak vám i tak kryjeme záda,“ popisuje šéfka marketingu Mutumutu Lenka Rigerová.

Proto je i odměna za zdravý životní styl ústřední myšlenkou nové kampaně Mutumutu i celého spotu. Dějová linka je jednoduchá. Zobrazuje příklady každodenních situací, jako je třeba cesta do práce, které je možné vyplnit fyzickou aktivitou, udělat tak něco pro své zdraví a navíc získat reálnou odměnu ve formě peněz.

„Zjistili jsme podle našeho průzkumu, který jsme udělali před Vánoci, že průměrný Čech přibral za dobu koronavirových karatén přibližně 6,5 kila. Navíc Vánoce tomu ještě často přidávají. A tak jsme se rozhodli na začátek spotu přidat malé popíchnutí, kdy manželka poplácá láskyplně muže na pupíku. Toto pošťouchnutí je v kombinaci s vrácenými penězi motivací, proč je lepší zvolit pro cestu do práce kolo na místo auta,“ vysvětluje Rigerová.













TV a online kampaň začala 11. 1. a v případě televize potrvá do 31. 1. 2021. Online poběží až do konce března – bude možné ji vidět na YouTube, sociálních sítích a v bannerové reklamě. Přípravu spotu si vzalo na starost Mutumutu a společnost Creative Dock. Scénáře a režie videa se ujal Štěpán Zálešák, produkce a kamery Gašper Šnuderl.