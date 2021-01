Některé tištěné tituly uzavřeného vydavatelství Mladá fronta se včera vydražily, celkem za 4,2 milionu korun bez DPH. Krajský soud v Českých Budějovicích má však k prodeji výhrady a uložil správkyni jej zopakovat. Čas je pouze do dnešních 16:00.

„Rychlost, se kterou je toto výběrové řízení realizováno a časový tlak, pod kterým je soud, rovněž věřitelský výbor nucen podání vyhodnocovat, může vzbuzovat pochybnosti o řádném a transparentním výběru nabídky, která povede k co nejvyššímu uspokojení věřitelů v souladu se základními zásadami insolvenčního řízení. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že k řádnému vymezení předmětu prodeje a k podání informace o konání výběrového řízení došlo až v průběhu dne výběru bezprostředně předcházejícího a v den výběru,“ píše v podání samosoudce Miloš Vondráček.

„K zachování transparentnosti, tedy konání výběrového řízení ve větším časovém rozsahu od řádného vymezení předmětu prodeje a jeho dalších podmínek, Vám (…) ukládá, abyste znovu umožnila podat nové nabídky všem potenciálním zájemcům, umožnila reagovat na takové nabídky, budou-li podány, zájemci z dosavadní nejvyšší nabídkou a za stanovených podmínek výběrové řízení znovu uzavřela,“ pokračuje vyjádření soudu směrem k insolvenční správkyni.

„S ohledem na to, že obě podání se zjevně minula a ve spojení s tím, že nabídky zájemců, kteří již uhradili zálohy na kupní cenu, jsou časově omezeny dnešním dnem, IS tímto v zájmu zachování transparentnosti výběrového řízení dlužníka naposledy (…) vyzývá všechny zájemce o koupi tištěných titulů: Puntík, Maminčin Puntík, Tečka!, Motockyl, Vakcinologie, Ortopedie a Zdravotnictví a medicína, aby ve lhůtě do 15.1.2021 do 16:00 hod. předložili své závazné a konečné nabídky,“ píše insolvenční správkyně Petra Hýsková.

Trojici dětských časopisů Puntík, Maminčin Puntík a Tečka včera „získala“ společnost Valora Investments za 3,509 milionů korun (původní nabídka se pohybovala kolem necelého milionu korun). Aktiva spojená s časopisem Motocykl zřejmě koupí bývalý šéfredaktor Petr Slezák za 199 000 korun. Zdravotnické tituly Vakcinologie, Ortopedie a Zdravotnictví a medicína se vydražily za 484 000 korun firma EESY Publishing. Výběrové řízení se konalo u insolvenční správkyně.

Hýsková uvedla, že kdyby se tituly rychle neprodaly, ztratily by hodnotu. „Zájemci se shodují, že nejdůležitějším aspektem je ztráta předplatitelů, kteří poté, co tituly přestaly vycházet, postupně a logicky přecházejí ke konkurenci (…) i na základě snahy konkurence, která předplatitele sama oslovuje,“ uvedla Hýsková v insolvenčním rejstříku. Naráží tím na společný projekt Zachranapredplatneho.cz vydavatelství Business Media CZ a Extra Publishing.

Provoz vydavatelství ukončil loni před Vánoci soud. Věřitelé žádají částku asi 400 milionů korun. Kumulovaná ztráta Mladé fronty je téměř 200 milionů, zaměstnancům dluží mzdy od října. Z vydavatelství odešlo podle zprávy managementu Mladé fronty 98 procent zaměstnanců. Členství Mladé frontě ukončila Unie vydavatelů. Podle Hýskové lze za prodej čtyř částí firmy získat až 50 milionů korun. Online divizi vydavatelství včetně ochranných známek tištěného časopisu Euro ​koupila minulý týden společnost Internet Info za 15,8 milionu korun.