Evropský online prodejce parfémů a dalších beauty produktů Notino jmenoval do pozice tiskové mluvčí Andreu Kabickou.

Notino v současnosti působí na 24 evropských trzích, kde obsluhuje 12 milionů zákazníků. Andrea Kabická bude mít vedle pozice tiskové mluvčí pro český a slovenský trh na starosti i koordinaci PR aktivit v ostatních zemích, kde Notino působí.

„Notino je pro mě životní výzva. Musím říct, že vůně jsou mojí obrovskou vášní. Notino se během svého růstu z malého prodejce parfémů soustředilo především na produktovou komunikaci a výkonnostní marketing. Věřím, že jeho příběh si ale zaslouží i silnější mediální profilaci. Je to příběh, který stojí za to vyprávět širšímu publiku. Vedle toho máme celou řadu tváří spojených s Notinem, které mají co říct a mohou být inspirací pro lidi,“ uvedla Kabická.

Ta vystudovala mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze a zkušenosti s PR sbírala v české pobočce jedné z největších globálních PR agentur Weber Shandwick, takže má velké zkušenosti i z mediálního světa.