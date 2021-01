Pandemie na producenty oblečení dopadá nejen kvůli zavřeným obchodům, ale i změně stylu oblékání. Lidé například upřednostňují méně formální oblečení. Problémy kvůli tomu má i česká značka Blažek, která už zavřela dva obchody.

Podle globální studie poradenské společnosti McKinsey poklesnou zisky firem v módním průmyslu za rok 2020 meziročně o 90 procent (ještě v roce 2019 rostly o čtyři procenta). A ani v budoucnu nemá být situace příznivější. V případě optimistického scénáře vykáží tržby v módním průmyslu letos pokles mezi nula až pěti procenty oproti roku 2019 a na úroveň předloňského předkrizového roku se vrátí ve třetím čtvrtletí 2022. McKinsey firmám z oboru radí, aby se soustředily na lokální zákazníky, v prodejích dodržovaly omnichannel přístup, podporovaly a rozvíjely e­commerce a zároveň hlídaly ziskovost kamenných obchodů.

Snaží se o to česká značka Blažek, která na sebe koncem loňského roku podala návrh na insolvenci spojený s plánem na reorganizaci. V reorganizačním plánu, pro nějž má firma podporu od většiny věřitelů, se mimo jiné počítá s restrukturalizací prodejní sítě a možným uzavřením šesti poboček. „To, že budeme muset uzavřít některé obchody vykazující finanční ztrátu, je jisté. Kolik jich nakonec bude a o jaké se bude jednat, záleží hlavně na jednání s vlastníky obchodních center. Už jsme uzavřeli dva — v Atrium Paláci Pardubice a Fashion Areně Prague Outlet,“ řekl MAM Antonín Wierer, marketingový a obchodní ředitel společnosti.

Očekávání značky Blažek ohledně budoucího vývoje jsou ještě pesimističtější než v případě studie McKinsey. Tříletý reorganizační plán počítá s ročními tržbami zhruba na polovině předkrizového obratu „Investovat budeme hlavně do výroby našich kolekcí, které budou reflektovat nové potřeby našich zákazníků, a nadále podporovat prodej zboží na e‑shopu,“ uvedl Wierer s tím, že marketing značky se soustředí na online, třeba i s pomocí pravidelného newsletteru.

Do problémů se dostala i retailová skupina C2H, s níž chtěl ambiciózní investor Michal Mička budovat módní impérium a koupil tuzemské značky oblečení Pietro Filipi a Kara. Rozvoj byznysu financoval i z dluhopisů a právě jejich držitelé spolu s dalšími věřiteli obdrželi v prosinci dopis, v němž skupina oznamuje, že také chystá insolvenční řízení a reorganizaci. O její podobě ale stále jedná s Českou spořitelnou, která je největším zajištěným věřitelem.

Přece se otevírá

Situace však není tíživá pro všechny. Své první kamenné obchody v Česku otevřela na začátku prosince značka Gap. Aktuálně provozuje už čtyři pobočky — v ostravském centru Nová Karolina a v Praze. Jednu prodejnu má ve Westfield Chodov a dvě v Novém Smíchově, z nichž jedna je zaměřená na děti. A obchodů bude přibývat. „I přes současnou situaci aktivně jednáme s nejvýznamnějšími pronajímateli v České republice i na Slovensku. Určitě v letošním roce několik nových prodejen otevřeme,“ uvádí Jan Fahoun, jednatel společnosti C.S. Retail 1969, která je výhradním distributorem značky Gap pro český a slovenský trh.

Gap chce v Česku dál v marketingu spolupracovat s influencery, mezi své ambasadory už řadí Majka Spirita a Evou Burešovou, jejich řady ale plánuje rozšiřovat. Zaměří se na věrnostní program a rozvíjení služeb pro zákazníky. „Připravujeme akviziční kampaně, kterými bychom chtěli zvýšit povědomí o značce i mezi zákazníky, kteří ji neznají ze zahraničních trhů. Většina marketingového rozpočtu Gap bude směřovat do onlinu. Pokračovat ale budou i investice do inzerce v klasických médiích, především do outdoorových a rozhlasových kampaní.

Rostla i značka Under Armour, která v loňském roce realizovala paradoxně zatím svoji největší expanzi. „Má to tu výhodu, že naše kalkulace odpovídají už nové realitě, kdy musíte do plánů zahrnout i případné výpadky během zákazu prodeje. Celkově koncipujeme prodejny jako omnichannel platformu s akcentem na náš e­shop. To se jeví jako vhodná strategie, protože výpadky tržeb z prodejen dokáže vyrovnat nárůst v online,“ říká Pavel Hynek, Country Manager pro značku Under Armour CZ &SK. První značková prodejna Under Armour Brand House se otevřela v březnu 2019 na Novém Smíchově. Během necelých dvou let značka v Česku a na Slovensku otevřela osm dalších prodejen. Sedm značkových a dvě outletové v Praze a Ostravě. V letošním roce plánuje další dvě prodejny.

Autoři: Jakub Křešnička, Irena Buřívalová