Seznam Brand Studio svými kampaněmi uspělo v mezinárodní odborné soutěži Native Advertising Awards. Zlatou pozici získalo studio pod vedením Ondřeje Sitty v kategorii Nejlepší nízkorozpočtová kampaň a další stříbrnou za nejlepší využití psaného slova.

V kategorii Osobnost roku nativní reklamy zabodoval sám vedoucí studia Ondřej Sitta, který sice nezvítězil, ale dostal se mezi finalisty. „Už od startu projektu Seznam Native jsme věděli, že chceme být světoví. Po třech letech úsilí je skvělé vidět, že jsme peloton top brand studií světa doběhli. Ocenění od Native Advertising Institute si velmi vážíme. Tato společnost každoročně pořádá také největší mezinárodní konferenci zaměřenou na nativní reklamu, kde se sjíždějí nejznámější mediální domy The New York Times, CNN, BBC, Forbes a další zvučná jména. Ty pak spolu měří síly i v Native Advertising Awards. Máme velkou radost, že jsme zabodovali i v tak kvalitní konkurenci,“ říká k ocenění Sitta.

„Naprostá pecka! Když jsme tomu dávali Seznam Brand Studiu s Andym Sittou novou strategickou náplň, tak jsem věděl, že to bude pecka a v ČR bezkonkureční. A že nám to potvrdí hned tak brzo i mezinárodní scéna, to je skvělá zpráva,“ radoval se na Linkedinu Tomáš Búřil, obchodní ředitel ve společnosti Seznam.cz.

Cenu si vysloužila kampaň pro Crestyl

Cenu za Nejlepší nízkorozpočtovou kampaň dostalo studio za kampaň pro klienta Crestyl, kterou mimo jiné ocenila i česká soutěž IMC Czech Awards. „Jsem rád, že se ukázalo, že i ve srovnání s globální konkurencí patříme na absolutní špičku v rámci efektivity nativní reklamy. Paradoxní je, že skoro všechny naše kampaně se ve světovém měřítku značí jako nízkorozpočtové,“ dodal Sitta.