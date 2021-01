Společnost Samsung začíná produkovat svůj vlastní podcast zaměřený na popularizaci technologií On/Off Powered by Samsung. Poslechnou si ho je možné na platformách Spotify, Apple, PodBean a Google.

Projekt byl spuštěn již v minulém roce na Slovensku, kde rozhovory moderuje známý youtuber Sajfa. Moderátorem českých podcastů se stal Lukáš Hejlík, který je od tohoto roku i ambasadorem značky Samsung pro Česko a Slovensko. Ten zpovídá vybrané hosty v dvoutýdenní periodicitě. Za koncepcí, dramaturgií a produkcí podcastů stojí slovenská komunikační agentura Seesame.

Cílem podcastů „On/Off Powered by Samsung“ je podle firmy zpopularizovat moderní technologie, které jsou kolem nás a mnohé z nich denně používáme.

„Podcasty On/Off Powered by Samsung jsme se rozhodli spustit po dlouhém zvažování, neboť tento typ média poslouchá pouze vybraná skupina respondentů. Naším cílem je mluvit o technologiích netechnicky, protože se týkají široké veřejnosti a patří do běžného světa. Platformu zároveň bereme jako další komunikační kanál s našimi současnými či budoucími zákazníky a uživateli, ale i nadšenci do technologií,“ uvedla Tereza Vránková, ředitelka marketingu a komunikace Samsung Electronics Czech and Slovak. „Věřím, že náš nový podcast si najde množství posluchačů, kteří se takto více dozvědí o současných inovacích a vychytávkách i jinou formou, než jen ze specializovaných médií.“

Hosty prvních podcastů byl travel vlogger Martin Carev, autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludwig, fyzioterapeutka Sophie Wilson či foodblogerka Karolína Fourová. Se hosty si Hejlík povídá o jejich práci, aktuálních tématech, a v neposlední řadě o tom, jak efektivně využít nové technologie v praxi.