První novinová společnost (PNS), největší český distributor tisku, bude od února výhradním distributorem tisku do sítě projeden Žabka čítající 123 poboček.

„Pro distribuci novin a časopisů prostřednictvím První novinové společnosti jsme se rozhodli zejména díky našim zkušenostem s kvalitním servisem společnosti. A to jak z logistického pohledu, tak i z pohledu poprodejní péče. Naším cílem je také celý proces prodeje tisku v našich prodejnách zjednodušit,“ říká Aleš Lysek ze společnosti Žabka.

Spolupráce se sítí prodejen Žabka zároveň umožní První novinové společnosti nabídnout vydavatelům, se kterými spolupracuje, další prodejní místa. „Rozšíření spolupráce s Žabkou je pro nás velkým úspěchem a závazkem. Tento krok jednoznačně odráží náš přístup k distribuci tisku a zvyšování podílu na celkových prodejích časopisů,“ dodává Ondřej Vaňha z PNS.

Žabka přebírá nové tituly

Žábka také rozšiřuje své portfolio regionálních titulů. Přebrala některá periodika v Kraji Vysočina, na Znojemsku a Zlínsku.

Mezi regionální tištěná média, která PNS nově distribuuje na Vysočině, patří Jihlavské listy a Horácké noviny. V jihomoravském regionu potom roznáší Regionální noviny Znojemsko a také Znojemský týden. Na Zlínsku je to pak nově Kroměřížský týdeník. Vedle regionálních médií ale PNS do svého portfolia zařadila i tři celostátní časopisy. A to Katolický týdeník a časopisy Nová Exota a Regenerace.

„Díky převzetí dalších periodik se týdenní objem naší distribuce zvýšil o desítky tisíc kusů novin a časopisů. Naše distribuční sítě jsou dostatečně robustní, aby doručování nových titulů zvládly. Oproti předchozímu doručovateli navíc nepracujeme s PSČ, ale s RÚIAN, tedy Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí. To nám umožňuje výrazně přesnější a efektivnější plánování doručení,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva PNS.