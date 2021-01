Do pátku 8. ledna do 10:00 mají zájemci o koupi online divize uzavřeného vydavatelství Mladá fronta složit na účet „propadnou“ zálohu ve výši pěti milionů korun. Prokážou tím vážný zájem o nákup souvisejících webů a zároveň získají možnost ve stejný den od 11:00 v kanceláři insolvenční správkyně Petry Hýskové přihazovat a získat tak do nedávna jedinou ziskovou část MF. Vyvolávací cena činí 15 milionů korun.

„Dne 8.1.2021 v 11:00 hodin insolvenční správkyně zkontroluje stav na Zvláštním účtu složených propadných záloh a všem účastníkům poskytne prostor pro to, aby mohli předložit nabídku, respektive vzájemně na své nabídky reagovat formou příhozů v minimální výši 100 000 korun, přičemž vyvolávací cena bude stanovena s ohledem na evidované nabídky ve výši 15 milionů korun,“ píše Hýsková. Upřesňuje, že zájemce, který předloží nabídku nejvyšší, na kterou již nebude žádný jiný zájemce ochoten reagovat příhozem, bude obratem vyzván k úhradě kupní ceny.

Hýsková nadále trvá na tom, že prodej online divize je naléhavý. Zatímco situace ohledně údajného nebezpečí smazání obsahu se vyřešila, domény ztrácí každý dnem svou hodnotu, protože nejsou v provozu. Podle dostupných informací jsou součástí prodeje i Euro.cz a související weby. Jejich vynětí z prodeje online divize doporučoval například šéfredaktor Eura Ondřej Hergesell, protože se jedná o nedílnou součást týdeníku Euro, který se má prodávat později.

Mezi zájemce o online divizi patří například vydavatelství A11 nebo společnost Internet Info.