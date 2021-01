Obrat módní e-commerce byl v loňském roce 31,31 miliard korun, navzdory koronaviru si tak meziročně polepšil o 14 % (očekávalo se 11 %). Celý módní trh však zaznamenal pád o 9,83 %. Vyplývá to z výzkumu Fashion (Re)search módního vyhledávače Glami.

Rok 2020 se i v módním světě nesl v duchu pandemie. Do popředí nejvyhledávanějšíhch produktů se dostaly roušky. Největší meziroční nárůst v objednávkách byl pak na základě množství objednávek zaznamenám v kategoriích oblečení na spaní (+105 %), spodní prádlo (+67 %), teplákové soupravy (+66 %) a župany (+60 %).

Křivka vývoje online tržeb kopíruje vývoj pandemického roku 2020.

Dle návštěvnosti webu byl v roce 2020 nejúspěšnější e-shop About You. Od loňského roku si polepšilo o jedno pozici, což ho posunulo na samý vrchol žebříčku, kde za sebou nechalo Sportisimo. To se kvůli Zalandu na druhé příčce a Bonprix na třetí posunulo hned o tři místa. Nováčkem v žebříčku se stalo Tchibo, které se vyhouplo na 7. pozici. Z nejlepší destíky 10 kvůli němu vypadl Urbanstore.