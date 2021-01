Společnost A 11 Aleše Zavorala začne vydávat nový časopis pro předškoláky Špuntík. Cílit bude na děti ve věku od dvou do šesti let, ale i jejich rodiče a prarodiče. Ti v něm mají nalézt pomocníka, díky kterému zabaví své děti chytře a nápaditě. Vedením redakce byla pověřena Pavla Köpplová, která do roku 2018 vedla časopisy Sluníčko a Mateřídouška a je také vydavatelkou autorských kalendářů, například Rodinného plánovače nebo Logopedického plánovače.

Časopis bude obsahovat říkanky pro rozvoj řeči, inspiraci pro tvoření, malované čtení, dokreslovačky, spojovačky, labyrinty a další zábavné úkoly. Díky nim se děti mají učit poznávat barvy, přírodu, ale také základní číslice a písmenka, kreslit jednoduché tvary, modelovat a vystřihovat. Časopis vychází z aktuálních trendů v předškolní pedagogice.

„Jsem rád, že se nám podařilo domluvit právě s Pavlou Köpplovou a časopis Špuntík vydat jako první novinku v letošním roce. Díky vkusným ilustracím a propracovanému obsahu očekáváme, že se stane jedním z nejoblíbenějších dětských časopisů na trhu. I proto ho vydáme ve velkém nákladu a výrazně ho podpoříme i marketingově,“ dodal ředitel vydavatelství Aleš Zavoral.

Špuntík vyjde v tištěném nákladu 40 000 kusů a v rozsahu 32 + 8 + 4 stran. O distribuci se postará společnost Mediaprint Kapa.

Vydavatelství A 11 plánuje během ledna a února spustit kromě Špuntíka i vydávání časopisů Mladý svět, Eko Česko a Transport Journal. Na spuštění dalších časopisů, pro které už jsou vybrané redakce, nyní vydavatelství pracuje.