Od úterý 26. ledna ve 20:20 bude televize Nova vysílat nový seriál Anatomie života. Ten divákům přiblíží svět čtyř ženských hrdinek. Každá z nich se nachází v jiné životní fázi, všechny ale spojuje touha pomáhat, která je zavedla na traumatologické oddělení, kde pracují jako zdravotní sestry, uvádí Nova v tiskové zprávě.

V hlavních rolích se představí Jitka Schneiderová, Ester Geislerová, Martina Preissová a Barbora Černá. Prostor dostanou i Aňa Geislerová, Karel Heřmánek ml., Jiří Štrébl, Ondřej Veselý a další.

„Vrchní sestra Helena, kterou hraju, má velmi komplikovaný osobní příběh. Její manžel je totiž už téměř dva roky v kómatu, a to velmi ovlivňuje život jí i její dvacetileté dceři,“ říká o své seriálové roli Jitka Schneiderová. Tato postava řeší mimo jiné otázku, jestli má ve svém věku a v takovéto situaci ještě právo na lásku.









Anatomie života má otevírat různá témata, která řeší (nejen) ženy různých generací. Zrcadlí aktuální sociální otázky, jako například vyváženost osobního a pracovního života nebo problémy spojené s péčí o dítě osamělým rodičem, popisuje Nova. Kromě dlouhodobých dějových linek čtyř sestřiček se v každém díle odehrají dva výrazné epizodní medicínské případy. Lékaři a sestry jsou často postaveni před závažná dilemata a hledají hranici mezi individuální, profesní a obecně morální zodpovědností.

„Jana se vrací se po několika letech z mateřské dovolené. Řeší v sobě ale vnitřní touhu jít za svým snem – stát se doktorkou. Její manžel by však chtěl třetí dítě,“ odhaluje dilema své postavy představitelka další hlavní role Ester Geislerová. „V době, když jsem studovala AVU, jsem v sobě i já hledala harmonii mezi dětmi, rodinou a časem na umění a studium. Tohle neustálé mateřské vyvažování máme s Janou společné,“ dodává.

Kromě profesního života spojuje hlavní postavy seriálu také přátelství. Společně prožívají zklamání, bolest i vyčerpání. Ale i k jejich životu samozřejmě patří láska, radost a úspěch.

Pořad mohou diváci sledovat již od 19. ledna na Voyo a poté každou epizodu sedm dní před její televizní premiérou. Kdo nestihl epizodu v čase televizního vysílání, může si ji zpětně po dobu 30 dnů po odvysílání v televizi přehrát na Nova Plus nebo přes červené tlačítko. Anatomie života přímo na obrazovkách Novy poběží od 26. ledna každé úterý ve 20:20. Tento čas patřil až do pozimu až do podzimu seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.