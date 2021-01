Škoda Auto zahajuje novou marketingovou kampaň. České zastoupení mladoboleslavské automobilky využívá vůbec poprvé k propagaci poprodejních služeb televizní spoty.

„S námi vždy přesně víte, za co a kolik zaplatíte.“ Tímto argumentem přesvědčuje značka Škoda v nové kampani majitele jejích vozů k využívání služeb autorizovaných servisů. Součástí kampaně je TV spot a komunikace v online a sociálních médiích. Automobilka spolupracovala na tvorbě kampaně s agenturami Leo Burnett, AdWood a PHD.

Ve spotu má být ilustrován poctivý přístup a transparentní komunikace autorizovaných servisů Škody. Využívá k tomu příběh technika, který za pomoci detektoru lži zákazníkům vysvětluje, jaké opravy a úkony byly provedeny na jejich voze.

„Společně s autorizovanými partnery dlouhodobě pracujeme na zlepšení povědomí o výhodách servisních služeb autorizované sítě Škoda. Koncept, který vytvořila agentura Leo Burnett, podle nás přináší přesně to, co chceme zákazníkům sdělit. Díky předepsaným postupům a jasně definované časové náročnosti jednotlivých servisních úkonů naši zákazníci vědí přesně, za co a kolik zaplatí,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních a poprodejních služeb Škoda Auto Česká republika.

Kreativní koncept kampaně vytvořila agentura Leo Burnett ze skupiny Publicis Groupe, která v loňském roce zvítězila ve výběrovém řízení na dlouhodobou komunikaci poprodejních služeb českého zastoupení automobilky. Na starosti má i provedení příspěvků na sociální média a vizuálů pro kampaň v online prostředí. Produkci spotu zajistilo studio AdWood a jeho režie se zhostil Daniel Růžička.

Kampaň běží od 18. ledna ve všech zmíněných kanálech, tedy v televizi, online médiích, tisku a rádiu. V tištěných médiích a na webu kampaň podpoří i celoroční obsahová spolupráce s nakladatelstvím CNC a portálem Garáž.cz. Televizní spoty, které poběží na všech komerčních kanálech, ČT2 a ČT Sport, využívá Škoda ke komunikaci svých poprodejních služeb vůbec poprvé v historii.