Uzávěrka přihlášek do regionální (EMEA) části Sabre Awards je už za 3 dny. Nejlepší PR projekty se mohou přihlašovat do 25. ledna.

Sabre Awards je globální soutěž, která v každém regionu oceňuje nejlepší projekty oboru public relations, ať ze strany klientů, nebo agentur. Vítězné regionální práce jsou poté automaticky zařazeny do Global Sabre Awardes. Z nich porota následně vybírá světovou špičku. Slavnostní vyhlášení světových cen probíhá každoročně v říjnu na Globálním PR Summitu v Miami.

Možnost přihlašovat práce do regionálního kola pro Evropu, Střední východ a Afriku končí v pondělí 25. ledna. Porota, v níž zasedne 48 odborníků komunikace, bude následně vybírat finalisty. Shortlist je obvykle oznamován na začátku dubna. Slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola se plánuje na červen.

Z České republiky se loni dostalo do finále regionálního kola několik projektů: O2 v kategorii Guerilla MarketingaTelecommunication (FleishmannHillard), Kofola ČeskoSlovensko v kategorii Cause-Related Marketing, Česká asociace pojišťoven (BeefBrothers) a Pivovar Litovel (ADison) v oblastní kategorii Central Eastern Europe. A dále Assa Abloy (AC&C Public Relations) v kategorii Home & Furniture, Jack Daniel’s (Pram Consulting) v kategorii Marketing to Men, Suverénní řád Maltézských rytířů v kategorii Issues Management, společnost Veba (Ewing PR) a devět zdravotnických organizací s kampaní „9 proti kolapsu zdravotnictví“ (Ewing PR). Nominaci na vítězství nakonec neproměnila žádná česká přihlášená práce. To se o rok dříve podařilo firmě CTP Invest a agentuře Bison & Rose v kategorii Real Estate & Construction za projekt „CTP Art Wall“. Seznam vítězných prací najdete na stránkách pořadatele Provoke Media (dříve Holmes Report), případové studie (přihlášky) pak v archivu WARC.