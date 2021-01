Agentura Media One se rozšiřuje a začíná se kromě financování pořadů vlastní tvorby zaměřovat i na další služby. Od ledna nastoupila do Media One na pozici ředitelky Hana Halvorsen Banks, která má dlouholeté zkušenosti z mediální agentury Omnicom media group a televize Prima.

Pod vedením Hany Halvorsen Banks bude nový tým nabízet komerční formáty a obsah tvořený přímo na míru klientům, zároveň se bude specializovat na spolupráce s influencery.

Stávající tým Media One v čele s Martinem Vocáskem bude nadále poskytovat komerční formáty u vlastních pořadů, jako jsou například Prostřeno, Jak se staví sen či Krotitelé dluhů.

Jednatelem společnosti Media One je Štěpán Wolde, který rovněž vykonává funkci generálního ředitele hudební stanice TV Óčko vydavatelství Mafra.