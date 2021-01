Ikea Česká republika loni utržila 10,5 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 1,5 procenta méně. V roce 2021 otevře nové plánovací studio v Praze a další tři výdejní místa v regionech. Spustí také garantovaný odkup použitého dětského nábytku.

Finanční rok 2020 poznamenala podle vedení společnosti pandemie a s ní spojené uzavření obchodních domů. „Tento rok nebyl pro nikoho snadný, dosud nikdy jsme nic takového nezažili. Navzdory mnoha komplikacím jsem velmi hrdá na naše zaměstnance a děkuji zákazníkům, kteří nám zachovali přízeň,“ uvedla Mounia El Hilali, generální ředitelka Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Museli jsme na téměř dva měsíce zavřít naše obchodní domy. Velmi výrazně pak narostly naše on-line prodeje, ve srovnání s předchozím rokem byly dvojnásobné. Vyřizovali jsme až 30 000 objednávek týdně,“ dodala Mounia El Hilali. Federica Barberis, manažerka pro obchodní aktivity, na online tiskové konferenci uvedla: „Nebyli jsme vždy tam, kde nás zákazníci potřebovali, tento to rok ještě zvýšil tlak na změny ve společnosti,“ uvedla i v narážce na problémy, které měla Ikea koncem roku s vyřizováním objednávek v online.

I proto chce společnost v následujících třech letech v Česku investovat až 1 miliardu korun. Díky efektivnější logistice a navýšení kapacit pro online objednávky chce být pro zákazníky dostupnější. Letos také otevře nová výdejní místa v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji. V Praze pak otevře své první plánovací studio v Česku. Na otázku MAM, zda se bude jednat o lokalitu v nákupním centru nebo na „high street“ zatím Barberis neuměla odpovědět. „Zákazníci se zde budou moci potkat s našimi odborníky na interiérové vybavení, konzultovat s nimi své potřeby a naplánovat konkrétní řešení. Studio v tomto formátu bude vůbec první v celém regionu Česka, Maďarska a Slovenska,“ upřesnila s tím, že studio se zaměří na plánování kuchyní, úložných prostor a koupelen. Zákazníci si zde budou moci také prohlédnout nabízené materiály, dekory, vybavení i vybrané výrobky. Součástí budou i vzorové pokoje, které znají návštěvníci obchodnících domů.

Ikea také letos spustí nové služby s důrazem na udržitelnost. „Z interních dat víme, že téměř každý druhý Čech se o udržitelnost zajímá. Zároveň vnímáme, že pandemie koronaviru ovlivňuje i to, jak lidé utrácejí peníze. Roste jejich zájem o to, aby jim nábytek vydržel co nejdéle,“ sdělila Eva Malá Beluská, manažerka pro rozvoj podnikání a transformaci.

Ikea testuje pronájem nábytku

Jednou z nových služeb je garantovaný odkup použitého dětského nábytku. Členové klubu IKEA Family, kteří daný kus nábytku už dále nepotřebují, ho budou moci odprodat zpět za předem danou cenu. Například při odprodání nábytku do jednoho roku od jeho zakoupení dostane zákazník zhruba 60 procent původní ceny. Ikea pak pro použitý nábytek najde další využití.

V letošním roce také firma představí ve svých obchodních domech nové cirkulární huby. Bude v nich prodávat použitý nábytek za výhodnou cenu a také zde zákazníkům nabídne nástroje na opravu, náhradní díly a rady, jak živostnost nábytku prodloužit. Beluská také uvedla, že Ikea s několika českými firmami testuje koncept pronájmu nábytku (B2B rental).

Do udržitelných řešení, která mají pozitivní vliv na planetu, firma investuje v následujících třech letech celkem 60 milionů korun. Ve svých obchodních domech například instaluje fotovoltaické panely nebo chytré systémy pro cirkulaci vzduchu a vytápění (HVAC), které šetří energii a snižují emise CO2.