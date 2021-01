Óčko vsadilo na lákavější formáty a cílení na různé skupiny posluchačů. Generální ředitel Štepán Wolde chce také dovršit přerod na lifestylovou TV.

Díky nový formátům a vysílacímu bloku O 18+ stoupla Óčku sledovanost a zásah. Největší podíl na tom má „nahatá seznamka“ Naked Attraction. Pandemie zase zvedla sledovanost v dopoledních hodinách.

Hudba v pandemii slouží jako způsob úniku. Jak se to promítlo ve sledovanosti vašich televizí?

Teď v pandemii všechny televizní platformy fungují dobře a stejně tak i hudba. Samozřejmě je to závislé na tom, kdo je zrovna doma. Na sledovanosti hudebních televizí byla znát chvilka, kdy se zpátky do školy vrátili prvňáci a druháci ze základních škol a z domácností zároveň odešly i maminky do práce.

Jak se vyvíjí sledovanost Óčka?

Raději bych se bavil o celém zásahu našeho obsahu, než pouze o sledovanosti. Zasáhneme více lidí na sociálních sítích, než před samotnou obrazovkou. Máme nějakých 630 tisíc fanoušků na Facebooku, relativně úspěšný Instagram, roste sledovanost na HBB TV. Ale gró sledovanosti tvoří z 95 procent pořád klasické lineární TV vysílání. Na jaře 2020 jsme meziročně zaznamenali zhruba desetiprocentní růst sledovanosti. Bylo znát, že hodně posílila dopoledne. Vzrostla i sledovanost na online a hlavně odložená sledovanost přes HBB TV nebo přes online.

Daří se vám v krizi i obchodně?

Televize zatím dokázaly na krizi alespoň částečně reagovat. Po tom prvotním šoku na jaře, kdy peníze odplynuly ze všech mediatypů, byl podzim v televizní reklamě relativně silný. Inzerenti zjistili, že lidi jsou stále ochotni nakupovat, přičemž televize jsou toho klíčovým „driverem“. Druhým faktorem je poměrně vysoká sledovanost a ten třetí je spojený s obchodními podmínkami, kdy inzerenti byli zavázáni utrácet své roční garance, které se na podzim snažili po jarním výpadku alespoň částečně dohonit tak, aby dosáhli na své podmínky. Ve chvíli, kdy ale inzerenty nemáte zavázány velkou celoroční smlouvou a kdy prodáváte něco speciálnějšího, nejen klasickou reklamu, tak tam je zpomalení cítit.

Tím myslíte eventy?

V podstatě ano, speciální projekty kombinují televizi, online, sociální sítě a eventy. A když některá část vypadne, tak se ten koncept rozpadá. Předtím jsme mohli nabízet třeba festival You Fest nebo pro KFC akci Pořádná porce zábavy, což byl vlastně festival s jedenácti tisíci lidmi. A pokud toto nemůžete dodat, tak inzerenti nemohou dát peníze ani do jiných platforem. Ještě v polovině září jsem byl optimista, protože během prázdnin se nám podařilo přijít s modelem, který fungoval i s omezeným počtem návštěvníků. Udělali jsme takových akcí zhruba sedm, ale pak skončila i tato možnost.

Jací klienti vám v krizi typově přibyli?

Retail a e­‑shopy byly silné, ale nechci, aby to vyznělo, že to nemohlo být lepší. Klienti budou letos plánovat a přemýšlet jinak. Dohody na tento rok jsou v nějaké podobě uzavřeny, ale uvidíme, co trh přinese. Opatrnost je znát. Pokud aktuální situace bude trvat dlouho, tak se můžeme setkat s tím, co bylo loni v dubnu, v květnu, kdy klienti nebyli schopni dodržet své závazky. Na druhou stranu máme i pořady se Zootem a Růžovým slonem, což dokazuje, že některé e­‑shopy a e­‑firmy našly i v tomto období odvahu pustit se do speciálních projektů. V podobných formátech se rozhodně chystáme pokračovat.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 25. ledna 2021. Předplatit si ho můžete zde.