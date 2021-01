Populární videa, která přinášel ČOV ze zákulisí OH v Riu nebo Jižní Koreji, chce nabídnout fanouškům v rámci nové komunikační platformy Czech Team TV. Síly spojil s vydavatelstvím Czech News Center, internetovou televizí Mall.tv a společností WPP.

Český olympijský výbor už šest let produkuje z olympiád vlastní obsah na web a sociální sítě. Začal s tím už během OH v brazilském Rio de Janeiru, a po velkém úspěchu pokračoval také v Koreji. Videa si získala nadšené reakce u fanoušků, partnerů i samotných závodníků a vyhrála množství odborných cen.

„Olympijské hry fascinují nejen sportovní fanoušky, jedná se o celospolečenský fenomén, proto jsme pro tento projekt hledali mediální dům se silnou pozicí v digitálu, který nám pomůže zasáhnout cílové skupiny napříč společností,“ popisuje spolupráci Tomáš Houska (na fotografii), šéf digitální komunikace ČOV. Sportovní přenosy z her XXXII. olympiády v Tokiu 2021 bude přenášet Česká televize. Vlastníkem práv na vysílání OH pro evropský trh je až do roku 2024 americká stanice Discovery, s níž se ČT loni dohodla navíc na dalším čtyřletém cyklu a bude mít práva i na zimní olympijské hry z Pekingu v roce 2022 a letní z Paříže v roce 2024.

„Sportovní přenosy z olympijských her Tokio 2020 budou vysílat generální mediální partneři Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál, naším cílem je obsah doplňovat a dál propojovat. Tvoříme primárně pro internet, zapojujeme osobnosti nejen ze sportu a pomocí nových formátů chceme vtáhnout fanoušky doprostřed dění,“ dodal Tomáš Houska. V praxi by to mohlo vypadat tak, že Czech Team TV uvede vstupy či krátké rozhovory se sportovci pár hodin před závodem, samotné živé pokrytí jednotlivých disciplín obstará ČT. Další obsah z Czech Team.tv následně se může třeba ve formě rozhovoru objevit v deníku Sport nebo na webu isport.cz spadajících pod CNC.

Mall.tv je dodavatelem technologie pro vysílání a interaktivní propojení s dalším obsahem. Kromě zpravodajství ze samotných olympijských her plánují pod Czech Team TV nové pořady, kde budou protagonisty známí čeští sportovci a další osobnosti. „Spolupráce je pro nás příležitost demonstrovat šíři našeho mediálního portfolia, ale také reklamní kreativu napříč mediatypy. Pro zadavatele stále častěji tvoříme cross-mediální kampaně na míru a investice do vývoje vlastní technologické infrastruktury nám dala možnost tyto komplexní kampaně datově zastřešit,“ říká Juraj Felix, co-CEO vydavatelství CNC a CEO MALL.TV. WPP projekt pomůže maximalizovat dopad a efektivitu mediálních budgetů jejich klientů, mezi kterými je také množství současných partnerů ČOV.