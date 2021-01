České zastoupení značky mobilních telefonů Realme posílil v prosinci 2020 Jiří Rožec. Na pozici Senior Channel Managera bude mezi jeho hlavní odpovědnost patřit rozvoj prodejních kanálů v České republice i na Slovensku. Za komunikaci společnosti v Česku, na Slovensku a v Maďarsku zodpovídá Vymazalová.

Rožec do Realme přichází z konkurenční značky Xiaomi, kde v předchozím roce působil jako obchodní ředitel. Jeho starostí byl partnerský prodej, a zároveň se spolupodílel na budování lokální pobočky Xiaomi.

Zkušenosti s asijskými výrobci smartphonů sbíral i během čtyřleté působení v Huawei, kde zastával pozici šéfa maloobchodu pro Česko a Slovensko. Stál za budováním vlastní obchodní sítě Huawei včetně tzv. „pop-up store“ konceptu po celém Česku.

„Společnost Realme, která je součástí koncernu BBK Electronics, je relativně novou a svěží značkou na poli mobilních telefonů s jedním z nejlepších poměrů cena/výkon. Produkty Realme mají obrovský potenciál, což ostatně potvrzuje i trvalý nárust podílu na trhu mobilních telefonů. Těší mě, že mohu být součástí další fáze rozvoje této značky v Česku a na Slovensku,“ komentuje Rožec.

Komunikaci řídí Kateřina Vymazalová

Na pozici Senior PR and Marketing Manager společnosti Realme pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko v říjnu 2020 nastoupila Kateřina Vymazalová. Zajišťuje a koordinuje veškeré komunikační aktivity ve zmíněných zemích včetně strategického plánování a rozvoje značky.

Vymazalová přišla s desetiletou zkušeností z oblasti IT marketingu a PR. Naposledy téměř tři roky působila u společnosti EPSON na pozici marketingového a PR manažera pro Česko a Slovensko a v minulosti pět let vedla marketingový tým IT distributora ASBIS. O marketing a PR se starala i u značky Huawei.

„Realme vnímám jako inovativní mladou společnost, která se zaměřuje na poskytování kvalitních technologických produktů pro mladé lidi. Jsem ráda, že mohu být součástí firmy hned od jejího počátku, a pokusím se udělat maximum pro to, aby zákazníci a partneři začali vnímat Realme jako tu nejlepší možnou volbu v daném segmentu,“ říká Vymazalová.