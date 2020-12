První obchod Žabka v kancelářské budově dnes otevřel v Park office centru Chodov. Nabídne nákup i drobné finanční služby.

„Jedná se o první vstup našeho podnikání do administrativních budov. Je to další důkaz univezálnosti našeho obchodního modelu a věřím, že po návratu do normálu všichni docení šíři našich služeb,” říká Radim Lunda, generální manažer obchodní sítě Žabka.

Žabka na Chodově bude mít 122 m2. Sortiment je šitý na míru pracovníkům kanceláří. V obchodu pořídí čerstvé potraviny a zároveň obstarají služby jako je výběr hotovosti, placení složenek, vyzvednutí zásilek, dobíjení telefonního kreditu všech operátorů nebo prodej losů.

Specifika tohoto prostoru odráží i upravená prodejní doba, standardně bude od 6 do 19 hodin, aby přesně pokryla časové potřeby zdějších zákazníků. V rámci stávajících platných omezení je až do konce roku upravena na 7 – 14 hodin.