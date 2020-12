Agentury McCann Prague, WMC/Grey a VCCP se probojovaly se svými projekty mezi předvybrané kampaně, z nichž vzejdou letošní vítězové mezinárodní soutěže Epica Awards. Online vyhlášení proběhne 17. a 18. prosince během online ceremoniálu a na webu soutěže.

Na shortlist mezinárodní soutěže marketingu, komunikace a kreativity Epica Awards se dostaly ve čtyřech kategoriích práce tří tuzemských agentur. V kategoriích Copywriting & Storytelling a Humour se o přízeň více než dvou set porotců reprezentujících odborný tisk z celého světa (včetně časopisu Marketing & Media) bude ucházet agentura McCann Prague s kampaní Fyzika pro organizaci Brontosauři v Himalájích. Ta už mimo jiné získala zlato v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing v Effie Awards Czech Republic 2020 pořádaných Asociací komunikační agentur, ale také v soutěži ADC Czech Creative Awards za ni obdržela zlato za Online film i v kategorii Craft produkční agentura Bistro Films.

Zdroj: Brontosauři v Himalájích

V kategorii Topical & real-time má v soutěži Epica Awards Česko zástupce díky agentuře WMC/Grey a její kampani Hackathon #znamkamarada pro společnost Actum. Ta získala na českých Effie dokonce cenu Grand Prix a zlato v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing. Uspěla rovněž v ADC Czech Creative Awards, kde získala zlato v kategorii Campaign for good a bronz v případě Digital — web pages/microsites.

Zdroj:WMC/GREY

Třetí tuzemskou agenturou na shortlistu Epica Awards je VCCP, na ocenění má šanci v kategorii Media s projektem „Plakát, který stoupal na K2“. Vznikl pro film K2 vlastní cestou, jenž dokumentoval úspěšnou výpravu první Češky na tuto horu, Kláry Kolouchové. V agentuře VCCP simulovali podmínky náročného výstupu a na plakátu se tak ukázalo, jaké to je projít vichřicí, extrémním slunečním zářením i chladem, lavinou či nedostatkem kyslíku.

Zdroj:VCCP

Porotci budou předvybrané práce, které se rekrutovaly z celkem 1980 přihlášek z 59 zemí, znovu hodnotit začátkem prosince, 17. prosince pak proběhne během online ceremoniálu vyhlášení nejúspěšnějších prací, které získají zlato a Grand Prix, celkové výsledky budou zveřejněny následující den na webu soutěže. Soutěží se celkem v 67 kategoriích. Do dramaturgie Epicy zasáhla také koronavirová pandemie. „Pro práce související s pandemií jsme vytvořili speciální kategorii a všechny příjmy z přihlášek věnujeme nadacím pro pracovníky ve zdravotnictví,“ uvedl pro MAM Mark Tugate, šéf soutěže a rovněž jeden z řečníků plánované konference Forum Media.

Držiteli loňské Grand Prix je v kategorii Film společnost Daimler AG za kampaň „Mercedes-Benz – Betha Benz“, v kategorii Tisk zvítězila kampaň „Without the Whole Picture“ od švédské agentury Åkestam Holst pro noviny Expressen a síť trafik Pressbyrån. Digitální kategorii vyhrála Ogilvy Germany za kampaň „No Need To Fly – Around the World In Germany“ pro Deutsche Bahn. Design Grand Prix putovala do Tel Avivu prodejci nábytku Ikea za „ThisAbles“. „Alternativní“ Grand Prix dostala kampaň „Parisian Rendezvous“ od Wunderman Thompson Paris a „zodpovědnou“ Grand Prix si odnesla agentura McCann New York za kampaň „Changing the Game“ pro Microsoft. Nejlepší PR kampaní (loni nová kategorie) se stala „The Tampon Book“ pro The Female Company od Scholz & Friends Berlin.