Program V Praze jako doma na podporu cestovního ruchu, který v létě lákal do metropole domácí i zahraniční návštěvníky a jehož tváří byl Matěj Rupert, pokračuje i v prosinci. Tváří vánoční online kampaně bude pro změnu reportér Janek Rubeš, který hostům doporučí, jaká místa v Praze navštívit, jak využívat pražskou dopravu nebo kam zajít na dobré vánoční občerstvení.

Program může pokračovat díky uvolnění vládních opatření. Návštěvníci hlavního města se mohou opět těšit na volné vstupy a vydat se na zajímavá pražská místa jako je věž Staroměstské radnice, Petřínská rozhledna nebo muzea a galerie. Benefity z programu V Praze jako doma mohou návštěvníci čerpat až do konce tohoto roku, a to díky otevřeným hotelům a navázaným službám. Za noc strávenou v metropoli obdrží voucher, který uplatní jako volnou vstupenku na vybraná místa.

Letos se hlavní město stejně jako jiné evropské destinace musí obejít bez každoročních adventních trhů, ale lidé se mohou alespoň těšit na tradiční vánoční strom na Staroměstském náměstí. Prahu si lze podle zástupců organizace Prague City Tourism užít i bez klasického vánočního ruchu. „Předvánoční čas lze v metropoli strávit například objevováním netradičních míst, které město nabízí. Navíc chce město díky nové strategii více cílit na domácí návštěvníky a připravuje jim takovou nabídku, aby se do Prahy hosté z tuzemska rádi vraceli,“ říká předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Loni během adventu zavítalo do metropole zhruba 700 tisíc návštěvníků. Podle tiskové mluvčí Prague City Tourism Kláry Malé to letos bude významně méně, ale pravděpodobně naroste počet českých návštěvníků. „V kampani chceme docílit toho, aby si každý z návštěvníků poskládal vlastní trasu, což reflektuje claim Od Albertova až po Žofín. Vracíme se k tradici, kdy jsme si jako malí vyskládali z písmenkové polévky jména a byla to pro nás zábava,“ doplnila k hlavnímu vizuálu Malá.

vprazejakodoma.cz