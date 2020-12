Platforma pro poskytování terapie online Terap.io posiluje své marketingové aktivity. Z Twista přichází na pozici ředitelky marketingu Ania Cingrošová, která bude mít na starosti komunikační strategii platformy. PR aktivity obstará externě se svým týmem PR Consultant Martin Eckstein.

Ania Cingrošová měla v Twistu na starosti komunikační strategii a kreativní tým. Před tím pracovala několik let v marketingu e-shopu ZOOT.

„Adaptaci služeb do online prostředí se věnuji už nějakou dobu a moc mě to baví, i když ve volném čase se online snažím být co nejméně. S terapií mám sama několikaletou pozitivní osobní zkušenost, pomohla mi předejít vyhoření ze zaměstnání a spontánně ji od té doby všem doporučuji, takže mi práce pro Terap.io přijde přirozená,“ okomentovala svou novou pozici Ania Cingrošová.

„Díky letošní investici fondu Miton můžeme investovat do vývoje produktu i do podpory marketingové komunikace a CRM,“ těší Chadiho El-Moussawiho, spoluzakladatele platformy Terap.io.