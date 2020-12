Pražský gym Železná koule pokořil na crowdfundingovém portále hithit.cz rekord. Milion korun se mu podařilo vybrat od fanoušků za necelé čtyři hodiny. Po čtyřiadvaceti hodinách pak měl na kontě už 1,7 milionu korun. Prvenství v nejrychleji vybraném milionu dosud držela zlínská obuvnická značka Vasky.

Železná koule přišla na hithit.cz s novým konceptem online tréninků, který nabízí kromě videí a tréninkových plánů i další nadstavbu. Virtuální tréninky si tým kolem zakladatele projektu Michala Vrátného osahal už během první vlny pandemie, kdy na ně přešel se svými studenty. A právě na jejich vylepšenou verzi nyní Železná koule vybírá prostřednictvím kampaně na crowdfundingovém serveru Hithit, kde lze získat online členství za sníženou cenu.

„Formám online trénování jsme se dlouho bránili. Neuměli jsme si představit, že bychom mohli zachovat kvalitu, kterou dáváme lidem v gymu. Změnil to až 13. březen 2020, kdy přišel první lockdown a my museli s našimi studenty začít trénovat online. Aplikovali jsme stejné postupy jako využíváme v gymu a ono to fungovalo. Na tenhle systém jsme pak zase najeli v říjnu, když se fitness centra opět musela zavřít. Tentokrát jsme se ale rozhodli zkusit online koučink nabídnout také lidem, kteří u nás nikdy necvičili,“ popisuje Vrátný, který tělocvičnu Železná koule založil před deseti lety s tím, že se v ní bude trénovat pouze s volnými váhami.

Od založení mu pod rukama prošlo na sedm tisíc studentů. Nyní společně se svým týmem pracuje na zdokonalení dosavadního systému online tréninků. „Pracujeme na tom, aby byl náš Online koučink o mílové kroky před čímkoli, o co se tu pokusil kdokoli jiný. Jak z hlediska výuky cviků, tréninkových plánů a audiovizuálního zpracování, tak i zákaznické péče. Jde sice o online trénink, ale pomocí technologií se chceme co nejvíc přiblížit kontaktu student – kouč,“ vysvětluje vrchní tělocvikář Michal „Radar” Vrátný.

Doživotní členství

Cílové částky 555 555 korun se Železné kouli povedlo dosáhnout za 68 minut od spuštění kampaně, milionovou hranici překonala za 3 hodiny a 45 minut. 1,5 milionu dosáhla tentýž den ve večerních hodinách. Během jediného dne se tak stala jedním z deseti nejúspěšnějších projektů vůbec. „Moc dobře si uvědomuji, že to není jen tak. Jde o obrovský akt důvěry ze strany našich studentů a fanoušků, o které jsme se za těch posledních deset let pečlivě starali. Několik lidí už si dokonce koupilo doživotní členství v Online koučinku, aniž by ho vůbec viděli,“ říká nadšeně Radar.

„Fenomenální start kampaně Železné koule potvrdil, že štěstí přeje připraveným. Samozřejmě jim pomohla silná a velice loajální členská základna a propracovaný, koncepční marketing rozjetý dlouho před kampaní na Hithitu. K rekordně vybraném milionu korun také přispěla jejich ochota naslouchat našim konzultacím,” řekl spolumajitel Hihitu Pavel Eichler.

Crowdfundingový portál Hithit.cz od spuštění v roce 2012 pomohl na svět tisícům projektů. Nejvýraznější kampaní a historicky nejúspěšnější je prozatím internetová televize DVTV, které fanoušci poslali téměř 10 milionů korun, zlínští obuvníci jen krátce na to vybrali 5 milionů. Výrobci tenisek Bohempia získali téměř čtyři miliony korun, divadlo Jatka78 skoro dva a půl milionu korun, projekt Bezobalu přes milion korun, botoponožky Skinners získaly také přes milion korun.