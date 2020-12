Vedle týdeníku Euro vydavatelství Mladá fronta, který již podruhé vyšel pouze v elektronické podobě, nebyly vytištěny ani dětské tituly Puntík a Tečka. A tento fakt vzbuzuje na sociálních sítích velké emoce rodičů, jejíchž děti na časopisu „vyrostly“. Někteří se dokonce nabízí, že přispějí na jeho vydání, případně navrhují vydat se cestou crowdfundingu. O převzetí titulu projevilo zájem vydavatelství Extra Publishing.

„Milí čtenáři, v těchto dnech k vám mělo zavítat nové (vánoční) číslo Puntíku. V redakci jsme jej, jako každý měsíc, s nadšením a láskou vyrobili a odevzdali do tiskárny. Vždy jsme udělali vše pro to, abychom splnili závazek našim čtenářům, a nikdy jsme si nedovedli představit, že by tomu mělo být jinak. Puntík se za tři roky vypracoval z nuly na nejprodávanější dětský časopis na našem trhu, což je naprosto ojedinělé. Patří za to dík hlavně vám, našim čtenářům. I přesto, že si časopis vedl takto skvěle, další číslo zatím není (a pravděpodobně ani nebude) vytištěno. Své malé čtenáře se snažíme vzdělávat a vychovávat tak, aby věřili ve spravedlnost a v to, že má smysl snažit se o dobré věci. Občas se ale bohužel dějí i věci, které jsou hodně nefér. Nám (redakci a autorům či ilustrátorům, kteří za svou práci nedostali zaplaceno) i vám (našim čtenářům, dokonce těm nejmenším – vašim dětem) se teď taková věc přihodila. Nepřeháníme, když napíšeme, že nám tato situace doslova rve srdce.

I tak se nevzdáváme a hledáme cestu, jak alespoň částečně kompenzovat společné ztráty. A jak zařídit, abychom se mohli prostřednictvím časopisu v budoucnu opět potkávat,“ píše se ve stanovisku redakce na Facebooku.

K oznámení se na sociální síti sešlo zatím bezmála 450 komentářů. Tereza Vlčková například napsala: „Myslím, že kvalitnější časopis pro nejmenší děti na našem trhu není. Mohli by tedy čtenáři udělat něco pro to, aby mohl dál vycházet?“ Jiřina Bogdanová zase píše: „Třeba by pomohla nějaká Hithit kampaň na obnovu vydávání? Určitě by ji plno rodičů podpořilo, máme časopis rádi.“

Konkrétní nabídka pomoci přišla od vydavatelství Extra Publishing: „Vzhledem k ukončení vydávání dětského časopisu Puntík (respektive časopisů Puntík a Tečka) a vzhledem k dalším hrozícím zapodstatovým pohledávkám z titulů vracení předplatného zpět nabízíme okamžité převzetí celého vašeho závazku formou náhrady předplatného za námi vydávaný časopis Dráček, a také Báječná školka a Předškolák,“ napsal insolvenční správkyni Mladé fronty Petře Hýskové jednatel Extra Publishing Pavel Pospíšil. Jeho vydavatelství vydává Dráčka od loňského roku. Nově má i bývalé tituly Albatros Media – Báječnou školku a Předškoláka. Podle odhadů Pospíšila náklady na závazky z předplatného vychází na zhruba tři miliony korun jen za Puntík.

„Věříme upřímně, že měsíčník Dráček díky obdobnému věkovému zacílení jako Puntík, nekomerčností originálního výtvarného obsahu, zaměřením na rozvoj kreativity i pevnému papíru v celém výtisku pro snadné tvoření, stříhání a skládání poskytne adekvátní, stejně kvalitní a vítanou náhradu za časopis Puntík. Veškeré další náklady na tisk, distribuci a správu předplatného, které by dále zatížily majetkovou podstatu společnosti Mladá fronta, půjdou k naší tíži,“ doplnil jednatel Extra Publishing.