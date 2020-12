Tuzemská společnost Balikobot.cz představila projekt Českálogistika.cz, kde nabízí informace o kvalitě a rychlosti dopravy balíků v České republice.

České e-commerce scéna letos vlivem covidu a protipandemických opatření zažívá žně, letos by měla v obratu atakovat hranici 200 miliard korun. Vlivem uzavřených kamenných prodejen si během roku vyzkoušela online nakupování i řada lidí, pro které to nebyl zdaleka kanál první volby. „V roce 2020 se po dlouhé době zvýšil podíl dobírky, což přičítáme novým zákazníkům na internetu, které přivedl covid do online světa,“ tvrdí David Folprecht, jednatel společnosti Balikobot.cz.

Opakující se zpřísnění podmínek prodeje během celého roku celý efekt ještě umocňuje, očekávaný růst e-commerce by letos mohl činit 20 procent. Skokový nával lidí objednávajících na internetu klade velké nároky jak na skladové zásoby a expedici samotných e-shopů, tak právě i na dopravce a časy a kvalitu doručení, která je pro pozitivní zákaznickou zkušenost často zásadní. „Segment dopravy balíků výrazně akceleruje, a to zejména díky růstu e-commerce. V Balíkobotu máme data se zpožděním maximálně jeden den a můžeme dopravcům a odesílatelům výrazně pomoci zlepšit jejich služby,“ uvádí Folprecht.

Platforma Českálogistika.cz si klade za cíl detailně informovat o trhu s dopravci a přinášet aktuální data ohledně rychlosti doručení nebo trendy v dobírkách. Zároveň nabízí informace ohledně doručení ve velkých městech a rozdílů doručení na adresu nebo výdejní místo. Web se zabývá aktuálními informacemi od předních českých dopravců.

„Evidujeme rozdíly nejen mezi dopravci, ale zejména v jednotlivých regionech Česka. Z analýzy milionů zásilek nám vychází, že nejlépe si mezi dopravci na přelomu listopadu a prosince vedla společnost DPD. V týdnu 30. 11. – 4. 12. 2020 doručovala společnost DPD balík v průměru 41 hodin, Geis 49 hodin a PPL 54 hodin od podání k doručení,“ dodal Folprecht.