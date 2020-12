Poté, co Kofola ČeskoSlovensko koupila firmu Espresso a vstoupila do kávového byznysu, se rozhodla své portfolio rozšířit. Na trh uvádí novou značku kávy Trepallini. Distribuovat ji chce nejen do znovuotevřené gastronomie, ale i do domácností prostřednictvím e-shopu.

„S kávou jsme začali teprve loni a už se nám v této kategorii zalíbilo natolik, že jsme se rozhodli k naší prémiové kávě Reserva vyvinout vlastní značku Trepallini,“ říká Karel Hrbek, marketingový ředitel Lerosu, pilíře Skupiny Kofoly, a dodává: „Přicházíme s co nejautentičtější italskou kávou – takovou, jakou si dáte v malé kavárně třeba v ulicích Neapole. Vymyšlenou, testovanou a vyrobenou italskými mistry. Jde o směs arabiky a robusty, kávu s plným tělem a nízkou kyselostí, s příjemnou chutí kakaa a dozvukem sušeného ovoce.“

Na začátku příběhu nové značky stáli kávoví mistři: Federico Bonomi, majitel rodinné pražírny, která vyrábí kávu už od roku 1886, Simone Pecora z kávového institutu ARC, který obchoduje se zelenou kávou z rovníkových oblastí a garantuje její kvalitu, a lidé z firmy Cimbali, výrobce kávovarů se 150letou zkušeností. „Právě Federico a Simone strávili mnoho času na vývoji chuti, intenzity a vůně nové kávy. V Miláně jsme poté společně otestovali zhruba 15 vzorků, ve kterých jsme našli přesně to, co jsme hledali – kávu silné, nahořklé chuti, zkrátka Caffè italiano perfetto,“ vzpomíná Karel Hrbek.

A jak Kofolo dospěla k názvu značky? „Chtěli jsme, aby komunikace byla opravdu autentická. Italové často říkají: Non ti preoccupare! Nedělej si starosti! Věnuj se tomu, co je opravdu podstatné. A to jsme aplikovali i na kávu. Té kvalitní italské totiž stačí tři věci – miscela (pečlivě vybraná a upražená směs kávových zrn), machina (kvalitní a správně seřízený kávovar) a mani (šikovné ruce zkušeného baristy). Tyto tři klíčové ingredience nás inspirovali k tomu, abychom naši novou kávu pojmenovali Trepallini neboli tři body, tři tečky,“ vysvětluje v tiskové zprávě Hana Nováková, brand manažerka Lerosu.

„Touto novou značkou si nejen rozšiřujeme portfolio o další produkt z poctivých surovin, ale zároveň můžeme našim zákazníkům nabídnout alternativu ke stávající prémiové kávě Café Reserva, která pochází z kávových zrn z malých plantážích v rovníkové Africe, Indii nebo Střední a Jižní Americe,“ uzavírá Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko.