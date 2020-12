Nejsledovanějším žánrem Netflixu, placeného poskytovatele seriálů a filmů, byly v roce 2020 v Česku dramata, komedie a akční filmy, vyplývá z dat, která společnost zveřejnila.

Největší skok v porovnání s rokem 2019 zaznamenala na Netflixu kategorie fantasy. Její sledovanost oproti loňsku vystoupala o 1600 % (konkrétní čísla Netflix tají). Populární byly seriály Zámek a klíč, Prokletá nebo Dopis pro krále. Zabodovala i česká Kytice z roku 2000.

Druhý největší skok zaznamenala kategorie romantických filmů. Zájem o romantiku na Netflixu vzrostl o více než 800 %. Mezi nejpopulárnější kousky o lásce se tak stihly probojovat i letošní novinky z dílny Netflixu Vánoční výsadek, Princezna z cukrárny: Zase vyměněná nebo krátký seriál DASH & LILY. Také v této kategorii najdeme i český zásek, mezi romantické filmy, na které se Češi nejraději dívali, patří i česká romantická komedie s Jiřím Langmajerem a Petrou Hřebíčkovou Přes prsty.

Celkově však byly v Česku nejsledovanější jiné kategorie. S výjimkou ledna a července hrála prim dramata – ať už mluvíme o filmech či seriálech. Nejpopulárnější tituly zahrnovaly také originální produkci Netflixu, jako jsou například seriály Ratchedová, hit posledních týdnů ze šachového prostředí Dámský Gambit nebo první část páté série detektivního seriálu Lucifer a německý historický seriál Barbaři. Čechy zaujala také poslední řada Koruny s dalšími dobrodružstvími královské rodiny. Oblíbenost žánru narostla oproti roku 2019 o více než 400 %.

Druhým nejoblíbenějším žánrem byly u Čechů na Netflixu komedie. Právě v lednu a červenci byly dokonce oblíbenější než dramata. Mezi nejpopulárnějšími tituly najdeme jak sezónní novinky Sváteční rande a Hubbieho Halloween, české komedie Ženy v běhu a Ženská na vrcholu, nebo třeba komediální seriály spíše pro mladší publikum Sexuální výchova, Tenkrát poprvé nebo I am Not Okay with This.

Na třetí příčce se umístil žánr akční filmů a seriálů. Sledovanost tohoto žánru oproti loňsku stoupal o více než 400 %.Hned dva filmy z dílny Netflixu platily u Čechů za ty nejoblíbenější: Vyproštění s Chrisem Hemsworthem a Old Guard: Nesmrtelní v hlavní roli s Charlize Theron. Mezi nejpopulárnějšími akčními kousky jsou také třeba druhá série seriálu Umbrella Academy nebo letošní novinka Guy Richieho Gentlemani. Za Netflix Originals u Čechů ještě například bodoval film z prostřední Středního východu Mosul.

Oproti předchozímu roku se Češi na Netflixu také více odhodlávali ke sledování hororů a thrillerů. Sledování thrillerů narostlo téměř o 500 %, u hororů to bylo skoro o 600 %. Mezi nejoblíbenější strašidelné kousky patří například Záhadné sídlo Bly, jihokorejský zombie horor #Žiju, španělský horor Hlasy, rusko-americký koprodukční film Odebrat z přátel: Dark Web, variace na známou pohádku Jeníček a Mařenka v lese hrůzy nebo potom thrillerový hit ze Španělska Papírový dům a americký kousek Nebezpečné lži.