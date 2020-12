Společnost Microsoft Česká republika a Slovensko bude mít od 1. ledna novou generální ředitelku Violetu Lucu. Ve funkci nahradí Rudolfa Urbánka, který vedl pobočku téměř tři roky.

Violeta Luca (40) přichází do českého a slovenského týmu z rumunské pobočky Microsoftu, kde působila jako generální ředitelka poslední dva roky.

V Rumunsku byla podle prestižního časopisu Forbes zařazena mezi TOP 100 generálních ředitelů a 50 nejvýznamnějších žen v byznysu. Získala ocenění za rozvoj podnikání, inovativní obchodní model, projekt nejlepší digitální transformace a nejlepší kampaň zodpovědného podnikání. Violeta Luca je také členkou představenstva Výboru pro digitální transformaci při Národním úřadu pro digitalizaci.

„Jsem přesvědčená, že technologie jsou více než kdykoliv dříve řešením pro budování naší odolnosti a že zdravá a udržitelná kultura postavená na společném cíli má transformační sílu. Ať už mluvíme o vzdělávání, zdravotnictví nebo ekonomice obecně, posílená společnost umožní rychlejší zotavení a udržitelnější rozvoj v budoucnosti,“ uvedla Violeta. „Česká republika a Slovensko se řadí mezi nejsilnější země v Evropě, pokud jde o technologické talenty a jejich snahu realizovat potenciál digitalizace. Je to vynikající příležitost, společně s lokálními týmy a partnery Microsoftu, pokračovat v budování digitální budoucnosti organizací, firem a společnosti jako celku.“

Před příchodem do společnosti Microsoft zastávala Violeta několik vedoucích pozic v oblasti řízení, prodeje a marketingu v mezinárodních společnostech, jako jsou Metro C & C, Dante international, Flanco Retail, Whirpool Romania nebo AIG. Vystudovala Akademii ekonomických studií.

Jakmile to umožní současné hygienické podmínky vyvolané pandemií, Luca a její manžel se mají přestěhovat do Prahy.

Ve funkci vystřídá Rudolfa Urbánka, který na pozici nastoupil v březnu 2018. „Když se podívám na své působení ve společnosti Microsoft, jsem neuvěřitelně vděčný za to, že jsem měl možnost být součástí nejlepší technologické společnosti na světě. Také jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl stát po boku velmi profesionálních a nadšených kolegů se správným přístupem, kteří dokázali za poslední tři roky významně posílit pozici společnosti Microsoft na českém a slovenském trhu,“ uvedl.