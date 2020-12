Období krize může designu paradoxně pomoci. Lidé se přikloní k lokálním výrobkům, míní první dáma českého designu Jana Zielinski.

České firmy založily novou Asociaci českého průmyslového designu. Kdo jiný by je mohl spojit než zakladatelka Designbloku Jana Zielinski. O co novému uskupení půjde a v jaké kondici je nyní český design?

Mnoho výrobců kvůli současné koronavirové krizi zpomalilo nebo dokonce pozastavilo výrobu. Začaly firmy šetřit i na spolupráci s designéry?

Opatření se jistě projevila, některé továrny se samy potýkaly s nákazou, řada podniků částečně přišla o svá odbytiště nebo se jejich výrobky v maloobchodě méně prodávají. Nicméně když se bavím s majiteli továren,

mám pocit, že se teď situace začíná zlepšovat. Nacházejí nové cesty. Krize ale zažehnaná není, dopad bude dlouhodobější, zejména pro menší značky. Nicméně, když přišla krize v roce 2008, naopak sféře designu pomohla. Výrobci si uvědomili, že pokud chtějí být konkurenceschopní, je zapotřebí pracovat na produktech s přidanou hodnotou, což je i jejich design, čili to, jak vypadají a jakým způsobem jsou vyrobeny. Třeba i tato krize povede k nějakému zlepšení.

Stále je tu ale levnější alternativa z Číny. Nemůže český design ohrozit

právě i tato konkurence?

S kvalitou výrobku už nám někteří výrobci v Číně konkurovat mohou, už to není tak, že by například ve sklářství některé techniky neuměli nebo neměli kvalitní výrobní technologie. V čem nám ale dostatečně konkurovat nemohou, je právě design. A ten je v Česku na velmi vysoké úrovni. Potěšilo mě, že to tak vnímá i ministr průmyslu a obchodu a uznává, že je potřeba podpořit tento druh průmyslu. I z toho důvodu jsem v létě dospěla k názoru, že je potřeba založit asociaci, abychom mohli společně působit na stát a byli adekvátním partnerem při tvorbě strategií nebo fundraisingu. Obvolala jsem majitele firem, které jsou u nás z hlediska designu zásadní a všichni řekli ano. Sešli jsme se na Designbloku a asociaci oficiálně založili v říjnu, přibývají noví členové a očekávám, že do konce roku by jich mohlo být kolem dvaceti.

