S tradicí rozkrajování jablíček spojila svou letošní vánoční kampaň Komerční banka. Vizuál s touto symbolikou se kromě printu a online objevuje v období od 10. prosince až do konce roku také na televizní stanici Prima COOL formou speciálního sponzoringu. Plnění v televizi připravila contentová agentura Fuse ze skupiny Omnicom Media Group.



Komerční banka připravila tradiční vánoční jablíčko s předpovědí na stránce vanocnijablicko.cz. „Letošní klientem využívanou vánoční kreativu jsme se rozhodli rozvinout a zvyk krájení jablíčka použít i pro televizi. Z různých motivů se stejným základem – rozkrojeným jablíčkem, jsme si pro jeho rozpůlení nakonec zvolili symbol srdíčka, které přání láskyplných Vánoc vystihuje nejlépe,“ dodává Petra Buštíková, která za televizní projekty pro Komerční banku ve Fuse zodpovídá.

„Vánoce mají pro většinu lidí magickou atmosféru, a i když ta letošní je v mnoha ohledech specifická, v Komerční bance věříme, že ani ty nejméně očekávané vnější okolnosti by neměly bránit ve snění a víře, že se naše přání vyplní. A tuto víru jsme chtěli přenést i do naší kampaně s vánočním jablíčkem, po jehož rozkrojení na vás čeká překvapení, co vám některý z mnoha použitých symbolů v příštím roce přinese. Přejeme všem, aby se jim nejen tato naše, ale i všechna další přání vyplnila,“ uvádí David Šmahel, šéf marketingové komunikace KB.



Mottem aktuální sváteční kampaně je myšlenka „Láskyplné a krásné Vánoce všem“, která se kromě printu a internetu objevuje od čtvrtka 10. prosince také v televizi, konkrétně na stanici Prima COOL ve formě speciálního sponzoringu.



Speciální vánoční televizní sponzoring Komerční banky je k vidění od 10. do 31. prosince v hlavním vysílacím čase na stanici Prima COOL.