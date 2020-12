Odborníci odhadují, že mediální útraty v roce 2021 v Česku porostou nejvýše o devět procent. Potáhne je digitál, o pokračování úspěchu televize rozhodne vývoj pandemie.

Experti z marketingových oddělení uvnitř firem, profesionálové z komunikačních a mediálních agentur, obchodníci z mediálních domů, ti všichni byli letos pandemií přinuceni přehodnotit své stávající strategie a přizpůsobit se novému normálu, který přinesla. Jedná se především o tlak na reklamní rozpočty, a zároveň na co nejvyšší efektivitu plánovaných kampaní. Do hry vstoupila rovněž touha, aby značky, které reprezentují, zůstaly i v krizi relevantní a u zákazníků se zapsaly jako „ty, co obstály“, případně „ty, na které se spotřebitelé mohli spolehnout“.

Nelze se tedy divit, že reklamní útraty se ve velkém přesunuly do mediatypů, které v důsledku koronakrize posilovaly a jež lze co nejlépe doměřit, tedy do televize a digitálu. I s ohledem na tento trend odborníci nepředpokládají tak dramatický propad v reklamních investicích, jaký se mohl rýsovat zpočátku roku a při první vlně.

Mohlo být hůře

Například nejnovější prognóza Advertising Expenditure Forecasts mediální agentury Zenith očekává v roce 2020 meziroční pokles reklamních investic o 7,5 procenta na celkových 587 miliard dolarů. Ještě v červenci se přitom předpokládalo, že to bude o 9,1 procenta. Globální trh se zotavuje z hlubokého propadu rychleji, než se původně zdálo. Zároveň Zenith odhaduje, že v roce 2021 vzrostou celosvětové reklamní investice o 5,6 procenta na 620 miliard dolarů v důsledku přeložení Letních olympijských her a fotbalového mistrovství Evropy.

Zde ale výčet pozitivních zpráv končí. I přes tento předpovídaný nárůst budou reklamní investice nižší, než v roce 2019, kdy se jednalo o 634 miliard dolarů. V roce 2022 pak podle odhadu reklamní investice vzrostou o 5,2 procenta a dosáhnou 652 miliard dolarů, což bude o 18 miliard dolarů více, než v roce 2019. I tak se nejspíše jedná o 70 miliard dolarů nižší výdaje, než kdyby reklamní trh nebyl narušen pandemií.

