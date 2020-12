Lifestylový a FMCG tým agentury PR.Konektor vede od listopadu Markéta Kaclová. Spolu s ním se bude starat mimo jiné o komunikaci značek Mondelez, Emco, Playstation, Danone nebo Haribo.

„PR.Konektor, zejména právě FMCG tým, jsem sledovala zpovzdálí už několik let. V mých projektech jsem stále více tíhla k integrované komunikaci a toužila využívat více nástrojů než jen ty z oblasti PR. Právě to mi Konektor umožní. Po několika týdnech práce po boku nových kolegů zároveň vidím, že jedeme na stejné vlně,“ řekla Markéta Kaclová, nová directorka FMCG týmu v PR.Konektor.

„Letošní rok byl velkou výzvou, ve které jsme obstáli a posílili jak klientské portfolio, tak personálně. Těšíme se na výzvy v roce budoucím a jsme přesvědčeni o tom, že Markéta bude platnou posilou,“ řekl Jaroslav Duroň, partner PR.Konektor.

Markéta Kaclová (42) pracuje v oboru od roku 2007. Začínala mezi konzultanty v MMD (nyní Grayling) a v roce 2010 nastoupila do AC&C Public Relations. Postupně se od IT klientů (například Google nebo Seznam.cz) přesunula do oblasti FMCG (KFC, Burger King a Kofola) a CSR.

„Největší školou byli každoroční vítězové soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile Rozjezdy. Každý rok jsem přemýšlela nad kampaněmi pro desítky firem z různých oborů, od holek, které šily v kuchyni dětské hračky, po software pro automatické plánování směn, kampaněmi, které nejen že neměly moc stát, ale měly skutečně přinést zákazníky,“ dodala.

Markéta Kaclová má za sebou řadu úspěchů v Českých cenách PR/Lemur a kampaň Razíme cestu pro LMC obdržela i SABRE Award 2018 pro nejlepší projekt v regionu CEE.