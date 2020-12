Brněnskému vydavatelství Extra Publishing, které projevilo zájem o převzetí časopisů Puntík a Tečka, došla trpělivost s vleklým konkurzem Mladé fronty. Spustilo web zachranapredplatneho.cz, kde nabízí, že předplatitelům titulů MF pošle jako kompenzaci ty své. K iniciativě se připojilo i vydavatelství Business Media CZ. A platforma je podle šéfa Extra Publishing Pavla Pospíšila otevřena případným dalším vydavatelstvím.

„Konkurz je z našeho pohledu ve slepé uličce. Nevěřím tomu, že se to v nejbližší době pohne. Přitom děti rostou velmi rychle a za půl roku už řada stávajících předplatitelů zase odroste,“ řekl MAM Pavel Pospíšil.

Náhradou za Puntík a Tečku mají být dětské časopisy Dráček, Předškolák a Časostroj vydavatelství Extra Publishing. Náhradou za auto-motor-sport, Auto 7 a last auto omnibus jsou magazíny o motorismu a dopravě Automobil, Trucker, Doprava a Silnice vydavatelství Business Media CZ. „Od jakého vydání, to zjistíte u každého z titulů. Bohužel, jiné časopisy než zde uvedené (zatím) nenahrazujeme,“ píše se na webu.

Podle Pospíšila byl krok konzultován s právníky. „Předplatitelé nám podstupují svoje pohledávky. Tím, že trváme na přeložení dokladu, je to naprosto legální postup,“ řekl Pospíšil. „Chápu, že to může být citlivě vnímáno. Snažíme se komunikovat to decentně. Nesrovnáváme, ani nevyzdvihujeme naše tituly. Rozhodně nechystáme žádnou Facebookovou reklamu,“ uzavřel Pospíšil.

Podle nejmenovaného experta z trhu je tento krok vydavatelů „patrně právně v pořádku, ale eticky trochu na hraně, protože může poškodit budoucího vlastníka titulu“. Zdroj z Mladé fronty uvedl: „Je to více než guerilla marketing, kanibalizovat konkurenci v úpadku je na hraně.“