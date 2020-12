PR projekty oceňující mezinárodní soutěž European Excellence Awards vyhlásila vítěze letošního ročníku. Velkou agenturou roku podle se stala Ketchum London, malou pak Kurio. Za Česko bodovaly AMI Communications a Konektor Social.

Zlato v kategorii interní komunikace získala agentura Konektor Social za organizaci virtuálního teambuildingu managementu skupiny Microsoft, do jehož příprav zasáhl Covid-19. Konektor během šesti týdnů převedl koncept do světa virtuální reality, kde se sešlo 200 avatarů ze čtyř zemí a promluvilo dvacet řečníků. Stejný projekt se pak probojoval na shortlist i v kategorii Interní kanál a regionální kategorii pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Kantar Social byl pak společně s Kantar PR a agenturou The Hive na shortlistu kategorie Government Agencies & Parties s kampaní pro Americkou ambasádu v Praze nazvanou Freedom of Choice, která oslavovala třicetileté výročí demokracie v Česku.

Další zlato pro Česko získala agentura AMI Communications – uspěla ve zmiňované regionální kategorii s projektem experimentálního 3D tisku domu (prvního v Česku) nazvaného Prvok pro Buřinku České stavební spořitelny. Jak agentura připomíná, projekt oslovil 500 milionů lidí, tedy pětinásobek tuzemské populace a kampaň přispěla k tomu, že čtvrtina Čechů vnímá Buřinku jako inovativní značku. Projekt se pak dostal na shortlist kategorie Finance.