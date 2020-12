ADVERTORIAL E-commerce je již plnohodnotná alternativa kamenných prodejen a efektivní propojení B2B2C.

Aby se ukázala důležitost onlinu, digitálního marketingu a samotné e-commerce, nemusela ani přijít pandemie. Ta ji jen dále podtrhla a složitá doba, spolu s množstvím omezení a lockdownem, zcela zřetelně ukázala, že ve hře zůstane jen ten, kdo dokáže flexibilně reagovat. Ochota přizpůsobit se, hledat inovativní řešení a zkoušet nové cesty umožní organizacím budovat e -commerce alternativy ke kamenným prodejnám.

Co všechno se zásadně změnilo? Došlo především k ohromnému nárůstu používání mobilních telefonů, a to celosvětově až o 86 procent. Zákazníci využívají mobilní zařízení pro online aktivity od obyčejného brouzdání po internetu, přes sociální sítě až po nakupování všeho možného, včetně vybavení domácnosti a nábytku. Své o tom ví například Siko, český výrobce koupelen a kuchyní, který díky včas-né digitalizaci převedl své prodeje do online prostředí a zvládl tak zachovat běžící byznys.

Do online prodejny můžete kdykoliv, musí ale fungovat

Ohromný nárůst využití zaznamenaly ještě před několika lety zcela neznámé platformy umožňující pořádání video konferencí, kdy se drtivá většina B2B interakcí přesunula do online světa a jen velmi pozvolna se vrací zpět k tradičním osobním schůzkám. Tento trend však zasáhl i do světa B2C, protože když zákazník nemůže přijít na konzultaci projektu přímo do prodejny, stačí se připojit a vše prodiskutovat online. Pro každého retailera je bezesporu chloubou krásná a prostorná prodejna, která slouží jako výkladní skříň, umožňuje zákazníkům vše si důkladně prohlédnout a využít služeb personálu. Z pohledu obsluhy zákazníka je ale nutné mít nejen pro situace, jako je kompletní lockdown, připravenu alternativu v podobě intuitivní, přehledné, dynamické a zcela personalizované online prodejny dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Dnešní technologie umožňují zcela hladkou kombinaci produktů a služeb, automatizovanou tvorbu personalizované nabídky a prostředí, kde si každý zákazník dokáže díky několika kliknutím z pohodlí obývacího pokoje nakonfigurovat svůj nový vůz, rekonstrukci koupelny, bankovní účet nebo nabídku energií.

E -commerce řešení není omezeno na skladové zásoby konkrétní prodejny, ale dokáže inteligentně pracovat se všemi dostupnými zdroji. Klíčovým prvkem je propojení a automatizace logistických procesů. Stejně jako v prodejně funguje pokladna a pokladní, musí v e -commerce bezpečně fungovat check-out proces a práce s nákupním košíkem. Množství zaměstnanců v prodejně a skladu zajišťuje chod obchodu, analogicky musíme myslet na dostatečné zdroje v rámci e-commerce. Je potřeba robustní a výkonná platforma, silný backend a automatizace procesů, které na jedné straně zajišťují rychlé zpracování a přinášejí efektivitu, a na straně druhé minimalizují nebo eliminují výpadky.

E-commerce jako cesta k propojení B2B a B2C

Od zákazníků nyní často slýcháme, že hledají nové alternativní prodejní kanály, konfigurované nabídky, různé formy předplatného, protože v důsledku uzavření prodejen jejich partnerů a distributorů jim zcela zmizel doposud stabilní prodejní kanál. Odpovědí je formulace e-commerce strategie, která na jedné straně přinese efektivitu do vztahu s obchodními partnery, tedy B2B, a na straně druhé umožní budovat vztah s koncovým zákazníkem s možností přímého prodeje, tedy B2C. To vše umožní e-commerce platforma od SAP s kompletním zázemím pro online obchodování včetně propojené omni-kanálové orchestrace, která poskytne zcela personalizovanou komunikaci a obchodování napříč B2B a B2C, a efektivně je propojí do prostoru B2B2C. Zároveň je dostatečně agilní, přizpůsobí se jakékoli změně strategie a dokáže být maximálně škálovatelná pro pandemické či jiné nárůsty poptávky.

Rozvoj e-commerce bude beze sporu pokračovat a akcelerovat. Jednoduchý portál nebo e-shop už dávno nestačí. E-commerce se stane nativní součástí celého zákaznického zážitku a jedním z kanálů, kterým budou organizace komunikovat a interagovat se svými zákazníky napříč B2B2C. Jako součást omni-kanálové obsluhy zákazníka se stane nutností a neodmyslitelnou bránou do světa kompletního zákaznického zážitku pro všechny malé i velké organizace.