Evropský poskytovatel služeb pro silniční dopravce Eurowag jmenoval dvě nové ženy do vedení společnosti. Novou členkou představenstva a ředitelkou lidských zdrojů se stala Kristi Ansberg, dozorčí radu posílila Mirjana Blume.

Spolu s loňským jmenováním Magdaleny Bartoś do funkce finanční ředitelky Eurowag naplňuje závazek zvýšit zastoupení žen v nejvyšším vedení společnosti.

Kristi Ansberg má více než 10 let zkušeností z globálních technologických a fintech firem. Zaměří se zejména na získávání talentů, budování vztahů se zaměstnanci a zavádění digitálně a datově orientovaných HR postupů. Do společnosti Eurowag přišla ze softwarové společnosti Playtech PLC, kde byla vedoucí globální HR.

Kristi Ansberg

„Vize a poslání společnosti Eurowag mě ohromily a jsem nadšená, že mohu podpořit transformaci firmy v předního poskytovatele pro odvětví mobility zaměřením na zkušenosti zaměstnanců, HR partnerství s přidanou hodnotou a personalistické postupy založené na datech,“ říká Kristi Ansberg.

Mirjana Blume působila přes 20 let jako finanční ředitelka, generální ředitelka a členka dozorčí rady ve společnostech v různých průmyslových odvětvích. Do Eurowag přichází se silným zázemím v oblasti financí, podnikání a vedení. Posledních osm let spolupracovala s poskytovatelem energetických služeb IWB, který vlastní 50 podílů v různých společnostech ve Švýcarsku i v zahraničí.