Digitalizace B2C je náš chleba s máslem, ale občas děláme i věci podle osobního zájmu, říká David Špinar, CEO Mitonu. Přinášíme s ním v plném rozsahu rozhovor, který vyšel v srpnu ve 35. čísle magazínu Marketing & Media.

Společnost Miton, která pomáhá na svět nadějným českým startupům, slavila v roce 2020 už dvacet let na trhu. V portfoliu má aktuálně kolem dvacítky společností, přičemž jejich záběr sahá od online tržišť, rozvozů potravin, přes pronájmy lodí, plechové plakáty až po platformu pro sbírky, VR simulaci hokejového tréninku nebo využívání psychedelik v terapii. „Nemáme univerzální playbook, podle kterého bychom postupovali, děláme věci intuitivně. Každý z nás ve firmě určitým způsobem obtiskuje sám sebe a své osobní zájmy, což představuje obrovskou míru svobody,“ říká CEO David Špinar.

Podepsala se na projektech Mitonu opatření kolem pandemie?

To bylo různé, například Rohlíku či Scuku razantně pomohla. Lidé měli v první fázi strach chodit do obchodů. Pomohlo to i Glami nebo Bianu, protože offline prodejci byli většinou zavření. U Driveta nás zájem příjemně překvapil, s tím jsme moc nepočítali. Lidé mají z MHD a dlouhodobých závazků asi obavy, protože zájem o flexibilní pronájem u aut roste. Ale máme i projekty, které to naopak zasáhlo velmi negativně, třeba online prodejce lístků GoOut. Když nejsou koncerty a kultura, není na co prodávat lístky. Podobně aplikace Qerko, zjednodušující mobilní platby v restauracích. Když jsou zavřené, tak žádné platby nejsou a příjem je nula. A například firma Grason byla původně online tržištěm pro nábor zaměstnanců do segmentu gastro. Vlivem pandemie se zaměření přesunulo do oblasti vyhledávání personálu pro sklady a logistiku. Flexibilita se ukázala jako klíčová a když byla poptávka po pracovnících do logistiky, dokázali toho využít a udělat nutnou změnu. Bylo třeba pracovat rychle a inovativně. Rohlík.cz reagoval skvěle a během pár týdnů spustil několik nových služeb.

Hodně projektů se také rozjíždělo přes crowdfunding, což potvrdilo, jak rádi Češi přispívají nejen na dobročinnost, ale i na zajímavé projekty. Loni jste investovali do startupu Donio, taky vidíte rostoucí zájem?

Ano, je to vidět. V rámci Donia obrovsky narostl „traffic“. Už za první týden vybrali tolik peněz, kolik původně počítali, že se jim povede za celý rok. U Donia věříme, že když se dobrý účel propojí s talentem a DNA vhodného projektu, může to dobře fungovat. Crowdfunding na podporu zajímavých myšlenek a projektů má u nás potenciál. Nejdůležitější je právě přínos v sociálním dopadu. Positioning a byznys model je jiný, než má třeba HitHit. Ten si bere procenta z vybrané částky, Donio vždy celou částku pošle na cílový účet, peníze získáme jen tak, že nám lidé pošlou i něco navíc, pokud chtějí. Vlastně jde o formu dýška a z něj platforma žije.

Dalším projektem je pronájem jachet Boataround. Jaké s ním máte plány?

Jde o firmu ze Slovenska s globálními ambicemi, stojí za ní lidé, kteří prošli Booking.com a z Boataround chtějí vytvořit jedničku v pronájmu jachet po celém světě. Covid jim sice způsobil pokles, ale v létě mají velkou poptávku. Spousta lidí, která vyráží k moři, totiž nechce být v hotelu s dalšími, ale s přáteli v soukromí. Zájem o pronájem jachet je na vzestupu a v odvětví neexistuje dominantní globální hráč, funguje šest podobně velkých projektů. Věříme, že z Boataround dokážeme vytvořit světového lídra.

V portfoliu Mitonu jsou firmy s velmi různým zaměřením. Od agregačních platforem, přes simulaci hokejového tréninku po projekt Psyon využívající psychedelik. Podle čeho firmy do portfolia vybíráte?

Existuje typický vzor pro Miton, ale občas z něj vystoupíme. Zajímají nás B2C digitální služby, typicky když se digitalizuje nějaká vertikála jako online rozvoz jídla, online farmářské tržiště a podobně. Prostě disrupce klasického odvětví, většinou z e-commerce. B2C, kde probíhají digitální transkace, to je náš „chleba s máslem“. Občas si ale odskočíme i do jiných oblastí, často jde o otisk zájmů a preferencí někoho z Mitonu. Takové osobní podnikatelské exkurze do jiných světů.

Jak do toho zapadá duševní zdraví?

To je projekt a osobní téma Václava Štrupla, zároveň rezonuje i u nás ostatních. Hledáme inovativní přístup k péči o duševní pohodu a způsoby, jak v této oblasti mohou pomoci technologie, které jsou často dobrý sluha, ale zlý pán. Máme už čtyři investice tohoto typu — londýnský Wavepaths, psychedelickou kliniku Psyon a dva projekty, o kterých ještě nemluvíme (v září firma oznámila investici do Terap.io). A další hledáme.

Vraťme se tedy k Psyonu…

Nejde o čistě komerční investici, věříme trendu, že využití psychedelik pro duševní zdraví bude něco, co bude stále častěji tématem i pro širší veřejnost a postupně se zlepší legislativa i společenská a politická přijatelnost. Chceme být u toho vývoje a pomoci mu. I proto máme psychedelickou kliniku Psyon a pomáháme jí s rozvojem. Její zakladatelé jsou součástí expertních skupin, účastní se výzkumných projektů. Pro nás je zajímavé, že je to začátek cesty k využití těchto substancí pro psychedeliky asistovanou terapii. Baví nás to dobrodružství okolo. Miton je jiný v tom, že na rozdíl od venture kapitálu nám nejde jen o globální přesah a B2B startupy. Tam je penetrace trhu snazší, než si získat tisíce koncových spotřebitelů. Nás baví B2C a přinášení přidané hodnoty zákazníkům.

Kam budete v ostatních segmentech ubírat svůj zájem v dalších dvou letech?

Aktuálně nemáme v portfoliu firmu, kterou bychom připravovali na svatbu, žádný exit není v plánu. Chceme nadále podporovat naše střední a menší firmy, aby dokázaly využít příležitost. Máme připravený funding, abychom jim pomohli růst. Investujeme jen vlastní peníze, takže nemáme daný časový rámec pro exit, jako třeba klasický investiční fond. Jak dlouho podržíme investici, je tak jen na nás. Pokud to dává smysl a máme pocit, že už firmě nemáme tolik co dát a cítíme, že je dobrý čas ji „vdát“ za někoho, kdo se o ni bude dále starat a rozvíjet ji, tak to uděláme. Největší prioritou není hledat další firmy, ale pomoci těm aktuálním v portfoliu. A díky jejich rozvoji poroste i hodnota podílů.

U většiny podílů cílíte na majoritu? Jaké jsou podmínky na vstup do nějakého nadějného projektu?

Ve firmách se často považujeme za spoluzakladatele, pomáháme jim v prvních krocích od založení, takže se dostáváme do vyšších podílů. Zakladatelé potřebují peníze na rozvoj a chceme být aktivními akcionáři a trávit s týmy čas. Náš obvyklý podíl je někde kolem 40 procent, což na jednu stranu zajistí dostatečnou motivaci u zakladatele, který má slušný podíl a řídící funkci, ale zároveň je pro nás případné zhodnocení zajímavé.

A mění se stav české startupové scény k lepšímu? Jsou zakladatelé připravenější?

Ekosystém startupů samozřejmě velmi pokročil. Jak objemově na straně kapitálu nebo angel investorů, tak i hráčů je na trhu více. Řada fondů otevírá třetí či čtvrtý investiční fond. My letos slavíme dvacet let na trhu. Nárůst zkušenosti je vidět i na straně zakladatelů. Řada z nich už dělá třeba několikátý projekt, třeba Tomáš Čupr s Rohlíkem, který už má za sebou i dva velmi úspěšné exity. Zakladatelé už nejsou jen nováčci. Mají za sebou zkušenosti z akcelerátorů a programů na rozvoj startupů, konferencí. Entit, které jim s rozvojem pomáhají, je stále více. Průměrná erudice na trhu se zvyšuje, ale i tak se potkáme občas s naivitou, ovšem už ne v takové míře, jako před pár lety.

Rozhovor vyšel 31. srpna v časopise Marketing & Media.